Fortaleza bate Sport e é campeão invicto da Copa do Nordeste

Com uma linda festa no Castelão lotado, o Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 e se tornou campeão da Copa do Nordeste na noite deste domingo, 3. Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Leão do Pici conquistou o título com gol de pênalti de Yago Pikachu.

Com isso, o Fortaleza levanta a taça da Copa do Nordeste pela segunda vez em sua história. A primeira veio em 2019. A conquista coroa o trabalho de Juan Pablo Vojvoda, que passa a ser o primeiro treinador estrangeiro a ser campeão da competição. Sólido, o Leão chegou ao título de maneira invicta.

Sob forte chuva, o duelo foi movimentado, com direito a pedido de pênalti e checagem no VAR logo aos três minutos, mas a arbitragem nada marcou. Aos 21, foi a vez do Sport pedir reclamar um pedido de pênalti em cima de Parraguez, mas mais uma vez o árbitro deixou o jogo seguir.

Quando a arbitragem apontou a marca da cal, saiu o único gol da partida, já aos 47 minutos da primeira etapa, depois que Moisés foi derrubado por Thyerre dentro da área. Na cobrança, Yago Pikachu bateu rasteiro para balançar a rede anotar o gol do título.

O segundo tempo também foi agitado e o Sport ficou perto de empatar o jogo aos 23, quando o árbitro apontou pênalti. Contudo, após checagem no VAR, a decisão foi de falta fora da área. Na reta final, ainda teve expulsão de Robson, do Fortaleza, queda de energia e confusão entre os bancos de reservas. Apesar da luta do Sport até 58 minutos, o Fortaleza conseguiu segurar a vitória, que confirmou o bicampeonato do clube.

