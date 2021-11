Formiga se despede da seleção brasileira com goleada em Manaus

A meio-campista Miraildes Maciel Mota, a Formiga, encerrou na noite desta quinta-feira, 26, uma das trajetórias mais belas da história do futebol feminino. Aos 43 anos, ela se despediu da seleção brasileira após 26 anos de serviços prestados, com uma goleada por 6 a 1 diante da Índia, na Arena da Amazônia, em Manaus, na estreia do Torneio Internacional de Futebol Feminino.

Formiga entrou em campo aos 31 do segundo tempo e completou 234 jogos com a camisa da seleção brasileira, incluindo participações em nada menos que sete Olimpíadas e sete Copas do Mundo, um recorde entre homens e mulheres do futebol. No time desde 1995, ela marcou 37 gols e conquistou três títulos Pan-americanos (2003, 2007 e 2015), além de duas medalhas de prata olímpicas (em Atrenas-2004 e Pequim-2008) e o vice-campeonato na Copa do Mundo de 2007, na China.

Debinha, Giovana, Ary Borges (duas vezes), Kerolin e Geyse marcaram os gols do Brasil, enquanto Manisha Kalyan marcou o gol de honra das indianas. Para decepção dos pouco mais de 3.000 presentes na Arena da Amazônia, Formiga começou no banco e de lá só saiu no fim do jogo, parece receber uma grande ovação e homenagens das companheiras. A veterana até teve chances de marcar e participou de um dos gols, de Ary Borges.

No fim, Formiga recebeu abraços da mãe, dona Celeste, sua maior incentivadora, que venceu o medo de avião para prestigiar a festa para a filha. A rainha Marta, sua grande companheira de time, não integrou o time, mas surpreendeu e também compareceu ao evento para saudar a amiga e lhe entregar um buquê de flores. Formiga seguirá em atividade pelo São Paulo, clube onde começou sua carreira aos 15 anos, ao chegar de Salvador, sua cidade natal.

O Brasil segue no torneio, agora sem Formiga. As quatro equipes participantes (Brasil, Chile, Índia e Venezuela) enfrentam-se em turno único. Quem somar mais pontos (vitória vale três e empate um), será declarado campeão. Favorita, a seleção brasileira joga agora dia 28 diante da Venezuela, e em 1º de dezembro contra as chilenas.

