Forbes: Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo

Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, da Arábia Saudita, é o atleta mais bem remunerado do mundo, segundo a lista da tradicional revista Forbes divulgada nesta terça-feira, 5. O craque português recebe por ano 136 milhões de dólares (cerca de 686 milhões de reais pela cotação atual). Atrás dele, completam o pódio os companheiros de PSG Lionel Messi e Kylian Mbappé.

Os números divulgados levam em consideração além do salário, bônus, patrocínios, licenciamento, direito de imagem entre outros fatores. Campeão mundial ano passado, Messi recebe 130 milhões de dólares (656 milhões de reais), já o francês Mbappé 120 milhões de dólares anuais (605 milhões de reais).

O atleta de basquete LeBron James, do Los Angeles Lakers, aparece na 4ª posição. Outros dois companheiros de modalidade também integram o top10: Stephen Curry (7ª) e Kevin Durant (10ª).

De acordo com a Forbes, o pódio composto por Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé revela a força midiática dos jogadores de futebol e o poderio financeiro dos clubes comandado por dirigentes do Oriente Médio – caso do Al Nassr, da Arábia Saudita, e do Paris Saint-Germain, do Catar.

Desde janeiro no futebol saudita, Cristiano Ronaldo atraiu os olhares do futebol para a região. “As marcas não resistem a Ronaldo e sua enorme base de fãs – 850 milhões de seguidores no Facebook, Instagram e Twitter, mais do que qualquer outro atleta no mundo”, informou a revista.

Os 10 atletas mais bem pagos do mundo em 2023:

1ª Cristiano Ronaldo (Portugal – Futebol): US$136 milhões

2ª Lionel Messi (Argentina – futebol): US$ 130 milhões

3ª Kylian Mbappé (França – futebol): US$ 120 milhões

4ª LeBron James (EUA – basquete): US$119,5 milhões

5ª Canelo Alvarez (México – boxe): US$ 110 milhões

6ª Dustin Johnson (EUA – golfe): US$ 107 milhões

7ª Phil Mickelson (EUA – golfe): US$ 106 milhões

8ª Stephen Curry (EUA – basquete): US$ 100,4 milhões

9ª Roger Federer (Suíça – tênis): US$ 95,1 milhões

10ª Kevin Durant (EUA – basquete): US$ 89,1 milhões