Fora da Copa, seleção italiana é eleita “equipe do ano” no Prêmio Laureus

Neste domingo, 24, foi realizado o Prêmio Laureus 2022, evento considerado o “Oscar do Esporte” e que elege os melhores em categorias individuais e coletivas. Do mundo do futebol, o destaque foi a premiação da seleção italiana, que foi eleita a “equipe do ano”.

Mesmo fora da Copa do Mundo de 2022, a Itália recebeu o prêmio pelo título da Eurocopa, conquistado em julho do ano passado em cima da Inglaterra.

Os italianos concorreram com outras cinco equipes: a seleção argentina de futebol masculino (campeã da Copa América em 2021) e a equipe feminina do Barcelona, que tem a craque Alexia Putellas entre os destaques e foi campeã da Champions League feminina, estavam entre elas.

🏆 The 2022 Laureus World Team of the Year is @Azzurri Led by Roberto Mancini, Italy celebrated a brilliant victory in the European Championships, defeating England on penalties and extending their unbeaten run at the time to 34 matches 🇮🇹 #Laureus22 pic.twitter.com/Nt1kS9VHmS — Laureus (@LaureusSport) April 24, 2022

Ainda estavam na categoria a equipe de saltos ornamentais da China, que levou sete de oito ouros possíveis nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a equipe da Mercedez, campeã pela oitava vez consecutiva do campeonato de construtores da Fórmula 1, e o Milwaukee Bucks, que conquistou o título da NBA na última temporada.

O outro único futebolista que acabou premiado foi o artilheiro Robert Lewandowski. O polonês venceu a categoria “Realização Excepcional” por ter anotado 41 gols na temporada 2020/2021 da Bundesliga, quebrando o recorde de Gerd Muller. Além disso, também foi citado a suas ações de solidariedade, como a visita a campos de refugiados sírios e as doações para famílias atingidas pela Guerra na Ucrânia.

On the pitch, @lewy_official scored 41 goals in the 2020/21 @Bundesliga_DE season for @FCBayern, surpassing Gerd Muller's record Off it, in his role as a @UNICEF ambassador he has visited refugee camps in Syria and made donations to help families on the ground in Ukraine pic.twitter.com/LJJpXcJino — Laureus (@LaureusSport) April 24, 2022

Capitã da equipe feminina do Barcelona, Alexia Putellas foi indicada na categoria “Melhor atleta mulher do ano”, mas foi superada pela jamaicana Elaine Thompson-Herah, que conquistou três medalhas de ouro nas Olimpíadas de Tóquio.

Na categoria “Revelação”, o jovem Pedri, de 19 anos e também do Barcelona, esteve entre os indicados. O vencedor, porém foi a tenista Emma Raducanu, que também tem 19 anos.