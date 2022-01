‘Foi mágico’, diz Daniel Alves sobre reestreia no Barcelona

O lateral-direito Daniel Alves fez sua reestreia oficial pelo Barcelona nesta quarta-feira, 5, em meio a um time recheado de garotos, devido ao surto de Covid-19 no elenco. O clube catalão venceu de virada por 2 a 1 o Linares Deportivo, pela Copa do Rei, com gols de Ousmane Dembelé e Ferrán Jutglá. Daniel Alves atuou os 90 minutos, e ao final da partida celebrou o retorno ao time catalão, aos 38 anos.

“É um dia muito especial por tudo, por voltar, por reviver momentos da Liga, da Taça … tem sido mágico. Fizemos um grande esforço, temos de aprender a competir e a lutar até ao último momento”, relatou o jogador à DAZN. Seus números diante do Linares foram positivos. Ele foi o jogador que mais cruzou bolas, 13, e que mais gerou chances de gols,7, além de obter 88% de sucesso nos passes.

Daniel Alves não atuava oficialmente desde 9 de setembro, quando entrou na vitória do Brasil sobre o Peru por 2 a 0, pelas Eliminatórias. Pelo Barça, seu último jogo oficial fora em 22 de maio de 2016, na final da Copa do Rei, diante do Sevilla. O jogador defendeu o clube de 2008 a 2016 e conquistou, entre outras taças, três Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes e seis ligas.

🎙 @DaniAlvesD2, feliz por voltar a vestir a camisa do Barça. "Está passando um filme na minha cabeça." 🇧🇷 #BrasilFCB 💙❤️ pic.twitter.com/RaiwFaeyuM — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) January 5, 2022

Otimista, o jogador já pensa nos próximos duelos do clube catalão, diante do Granada, no sábado, 8, e no clássico diante do Real Madri, pela Super Taça da Espanha, no dia 12. O time catalão ocupa a quinta posição da liga espanhola, com 31 pontos, 15 a menos que o líder Real Madrid. Além da Copa do Rei, o Barça tem no horizonte a Liga Europa, na qual enfrentará o Napoli, pela segunda fase, a partir de 17 de fevereiro.

