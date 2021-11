Foco na Libertadores: Arrascaeta fica de fora da convocação do Uruguai

O meia Giorgian De Arrascaeta, de 27 anos, não foi convocado pela seleção do Uruguai para disputar as partidas contra a Colômbia na próxima sexta-feira, 12, e Bolívia na terça-feira, 16, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O jogador do Flamengo está se recuperando de lesão no músculo anterior da coxa direita, e deve estar à disposição do clube para a sequência do Brasileirão e da final da Libertadores diante do Palmeiras no dia 27 de novembro.

Nessa sexta-feira, 5, ao divulgar a lista de jogadores convocados pelo treinador Óscar Tabaréz, a Associação Uruguaia de Futebol confirmou que o meia Rubro-negro foi deixado de fora. “A Federação comunica que os futebolistas Sebastián Cáceres, Matías Viña, Federico Valverde, Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Gómez e Edinson Cavani não foram convocados por razões médicas”, afirmou.

A não-convocação De Arrascaeta era esperada pela equipe carioca. O Departamento Médico do Flamengo nesta semana havia enviado um comunicado a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) afirmando que o jogador, que está em tratamento médico há quatro semanas, segue na fisioterapia e sem condições de atuar plenamente. O meia uruguaio sofreu a lesão de 2ª grau, considerado moderado, na partida entre Uruguai e Colômbia, no dia 7 de outubro, ainda no primeiro tempo de jogo, quando saiu mancando.

De Arrascaeta é uma das estrelas e peças fundamentais da equipe do Flamengo. Sem o uruguaio em campo, teve nove jogos, com três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Além de ter caído da segunda, para a terceira posição no Brasileirão, com 50 pontos, e de ter sido eliminado nas semifinais da Copa do Brasil.

Pressionado, o time de Renato Gaúcho espera contar com a habilidade do uruguaio na reta final do Brasileirão e na busca pela Taça da Libertadores.