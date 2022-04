Fluminense x Vila Nova: onde assistir à Copa do Brasil nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 19, a partir das 21h30 (de Brasília), o Fluminense enfrenta o Vila Nova, no Maracanã, pela terceira rodada da Copa do Brasil. A partida será transmitida em tempo real pelo SporTV e Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O Fluminense, que vem de vitória contra o Cuiabá no último sábado, 16, pela segunda rodada do Brasileiro, chega como favorito neste jogo, mesmo sofrendo derrota por 3 x 0 contra o Junior Barranquilla, pela Copa Sul-Americana, na quarta-feira, 13, o time de Abel Braga tenta manter constância, algo que vem sendo difícil para o elenco, para conseguir vencer em casa.

Já o Vila Nova, após ser eliminado do Campeonato Goiano, resolveu contratar oito reforços para a disputa dos torneios de 2022, porém o time do técnico Higo Magalhães só poderá contar com três deles nesta partida, já que o regulamento do campeonato diz que caso algum atleta tenha entrado em campo com a camisa de outro clube, que não o que defende agora, ele fica automaticamente impedido de jogar pelo time atual. É o que ocorre com o zagueiro Alisson Cassiano, o volante Rafinha e os atacantes Daniel Amorim e Eberê. Dessa forma, ficam disponíveis o lateral-direito Alex Silva, o zagueiro Eduardo Doma e o atacante Diego Tavares.

Continua após a publicidade

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Copa do Brasil

19h

CSA-AL x América-MG – SporTV e Premiere

19h30

Bahia x Azuriz-PR – Premiere

21h30

Fluminense x Vila Nova-GO – SporTV e Premiere

Remo-PA x Cruzeiro – Premiere

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!