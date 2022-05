Fluminense x Flamengo: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Este domingo, 29, será de clássico carioca no Maracanã. Fluminense e Flamengo se enfrentam a partir das 18h (de Brasília), em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do serviço de pay-per-view Premiere.

Mandante do confronto, o Fluminense teve menos tempo para se preparar para a partida, já que na última quinta-feira, 26, foi à Bolívia para enfrentar o Oriente Petrolero, pela última fase da Sul-Americana. O time venceu por 10 a 1, mas ficou sem a classificação.

Em sétimo lugar na tabela do Brasileirão, com 11 pontos – três vitórias, dois empates e duas derrotas -, o Tricolor das Laranjeiras superou o Fortaleza por 1 a 0, na Arena Castelão, no último domingo, 22.

Para o clássico, o técnico Fernando Diniz terá pelo menos três desfalques confirmados: o zagueiro Nino, o volante Felipe Melo e o atacante Fred, que estão sob cuidados do departamento médico do clube.

Já a equipe do técnico português Paulo Sousa chega para o jogo um pouco mais descansada fisicamente. O último compromisso foi na última terça-feira, 24, em casa, na vitória por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal-PER, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Na 14ª posição na tabela do Brasileirão, com nove pontos, o Rubro-Negro tem duas vitórias, três empates e duas derrotas até aqui no torneio. O time estará desfalcado dos goleiros Diego Alves e Santos, do zagueiros Fabrício Bruno e Gustavo Henrique, além do meio-campista Matheus França, todos lesionados.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

16h

Santos x Palmeiras – TV Globo e Premiere

Coritiba x Botafogo – SporTV e Premiere

18h

Fluminense x Flamengo – Premiere

Corinthians x América-MG – Premiere

Cuiabá x Athletico-PR – Premiere

19h

Atlético-MG x Avaí – Premiere

Brasileiro Série B

16h

Vila Nova-GO x Grêmio – SporTV, Premiere e RBS TV (afiliada Rede Globo)

Brasileiro Feminino

11h

Flamengo x Grêmio – SporTV

14h

Palmeiras x São José-SP – Eleven Sports

15h

Cruzeiro x Cresspom-DF – Eleven Sports

18h

Ferroviária-SP x Santos – Eleven Sports

