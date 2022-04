Fluminense x Flamengo: onde assistir à final do Carioca neste sábado, 2

O sábado, 2, promete ser de emoções no Maracanã, palco da finalíssima entre Fluminense x Flamengo. Os rivais entram em campo às 18h (de Brasília) para decidir quem leva a taça do Campeonato Carioca para casa.

Com o resultado do jogo de ida, de 2 a 0 para o Flu, na última quarta-feira, 30, a equipe dirigida pelo português Paulo Sousa terá que se esforçar para ir em busca do tão sonhado tetracampeonato. Para isso, será necessário vencer por três gols de diferença.

A escalação do Rubro-Negro, provavelmente, sofrerá algumas alterações já que Vitinho está sob observação do departamento médico por sentir dores e pode ser substituído por Bruno Henrique. Além disso, Arrascaeta volta ao time titular para atuar no meio-campo.

Ao que tudo indica, o Tricolor carioca chega para o clássico com uma postura mais defensiva, como aconteceu na primeira partida. Com a vantagem, pode até perder por um gol de diferença para conquistar a taça que não ganha há 10 anos. Abel Braga deve manter a mesma escalação do jogo de ida, mas, dessa vez, terá Fred que retorna de suspensão como alternativa no banco de reservas.

Confira onde assistir à final deste sábado:

Campeonato Carioca

18h

Fluminense x Flamengo – Cariocão Play, Record TV e Twitch

