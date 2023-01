Fluminense x Botafogo: onde assistir ao Carioca neste domingo

Fluminense e Botafogo fazem neste domingo, 29, às 18h (de Brasília), clássico pela quinta rodada do Campeonato Carioca. A partida no Maracanã terá transmissão pela Bandeirantes, em TV aberta.

O Tricolor das Laranjeiras chega para o confronto após um empate por 1 a 1 com o Boavista, atuando com o time reserva. Com dez pontos, a equipe é a segunda colocada no torneio – são três vitórias e um empate.

O técnico Fernando Diniz tem promovido um rodízio no elenco neste início de temporada. Ao contrário do último jogo, a expectativa é que alguns titulares comecem o clássico. O provável time deve ir a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Callegari; Martinelli, André e Paulo Henrique Ganso; Jhon Árias, Marrony e Germán Cano.

O Botafogo, por sua vez, chega para o confronto após uma vitória por 2 a 0 sobre o Madureira. Depois de estrear no Carioca com derrota, a equipe de Luís Castro conquistou a segunda vitória consecutiva no estadual. Até o momento, ocupa a quinta colocação na tabela, com seis pontos somados.

Como adiantou em entrevista coletiva após o triunfo, o técnico português levará a campo força máxima para a partida contra o Flu. Com isso, o provável time deve ter: Lucas Perri; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Patrick de Paula e Gustavo Sauer; Victor Sá e Tiquinho Soares.

Confira onde assistir aos jogos deste domingo pelo Carioca:

15h30

Resende x Portuguesa-RJ – Bandsports

18h

Fluminense x Botafogo – Bandeirantes

20h15

Boavista x Madureira – Bandsports