Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao Brasileirão nesta quarta-feira

Fluminense e Atlético-MG enfrentam nesta quarta-feira, 8, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Maracanã, em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida pode ser acompanhada pela Globo, em TV aberta, pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

As equipes vem de tropeços na última rodada da competição. O Galo, terceiro colocado, empatou sem gols diante do Palmeiras, fora de casa, enquanto o Tricolor, 13º, foi derrotado por 1 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul.

Para a partida, o clube carioca deve contar com os retornos do atacante Jhon Arias, que retorna da seleção colombiana, e do zagueiro David Braz, que cumpriu suspensão e deve formar dupla defensiva com Manoel. O zagueiro Nino, em tratamento após voltar a sentir dores na coxa esquerda, segue fora.

O técnico Fernando Diniz ainda tem outros problemas. Na lateral esquerda, Pineida segue fora e deve ser substituído por Cris Silva. Ele também não poderá contar com o volante Nonato, suspenso, e o meia Nathan, impossibilitado de atuar por estar emprestado pelo Galo.

O clube mineiro não tem baixas ou problemas para o confronto e deve repetir escalação semelhante a utilizada diante do Verdão.

Continua após a publicidade

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Brasileiro Série A

19h

América-MG x Ceará – Premiere

Juventude x Athletico-PR – SporTV

20h30

Red Bull Bragantino x Flamengo – Premiere

Atlético-GO x Avaí – Premiere

21h30

Fluminense x Atlético-MG – Globo e Premiere

Santos x Internacional – Globo e Premiere

Brasileiro Série B



19h

Cruzeiro x CRB-AL – Premiere



21h30

Bahia x Sport – Globo, SporTV e Premiere



Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!