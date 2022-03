Fluminense, Grêmio, Milan: onde assistir aos jogos desta terça-feira, 1

Nesta terça-feira de Carnaval, 1º de março, a programação de jogos contará com times brasileiros em campo pela Copa do Brasil e pela fase preliminar da Libertadores. O Grêmio visita o Mirassol no Estádio Campos Maia, às 21h30, em sua estreia no torneio nacional. No mesmo horário, o Fluminense encara o Milionarios, da Colômbia, no jogo da volta da pré-Libertadores, em São Januário.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A partida do Tricolor e os colombianos terá transmissão em TV aberta pelo SBT e pelo canal fechado ESPN. No primeiro jogo, em Bogotá, a equipe carioca venceu de virada por 2 a 1, com gols de Germán Cano e David Braz. Sem o critério do gol fora de casa, qualquer vitória do Millionarios com um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis.

Pela Copa do Brasil, o Grêmio estreia na competição contra o Mirassol, às 21h30, em São Paulo, em partida que terá transmissão pelo streaming Amazon Prime. Desfalque para a partida deve ser o volante Mathías Villasanti, que se recupera de traumatismo craniano sofrido no sábado, quando o ônibus da delegação foi alvo de depredações. Já o Mirassol é o segundo colocado no grupo C do Paulista, com 16 pontos.

Outros jogos completam a lista de partidas pela Copa do Brasil, entre eles, Maricá-RJ X Guarani e Moto Club X Chapecoense, que terão transmissão do Sportv.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Libertadores

21h30

Fluminense x Millionarios – SBT (TV aberta) e ESPN

Monagas x Everton – Fox Sports

Continua após a publicidade

Copa do Brasil

16h

Maricá-RJ x Guarani – Sportv e Amazon Prime

19h

Moto Club x Chapecoense – Sportv e Amazon Prime

21h30

Sousa-PB x Goiás – Sportv e Amazon Prime

Mirassol x Grêmio – Amazon Prime

Campeonato Inglês

16h45

Burnley x Leicester – ESPN 2

Copa da Itália

17h

Milan x Inter de Milão – Fox Sports

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!