Fluminense estreia na pré-Libertadores para fugir de fiascos brasileiros

O Fluminense estreia na pré-Libertadores nesta terça-feira, 22, às 21h30 (de Brasília) diante do Millonarios, no Estádio El Campín, em Bogotá, e quer o primeiro bom resultado em busca da almejada vaga na fase de grupos da competição. Foi com esse objetivo em mente, e querendo escapar dos retrospectos de times brasileiros eliminados precocemente nesta fase no torneio – lista que contempla São Paulo, Corinthians, Chapecoense, e mais recentemente o Grêmio -, que o Tricolor das Laranjeiras se reforçou em peso para a temporada. Ao todo foram oito nomes, mais a vinda do técnico Abel Braga.

Os resultados iniciais no ano podem trazer certo otimismo: o Fluminense é o atual líder do Campeonato Carioca, com 21 pontos e sete vitórias consecutivas. Todos os atletas contratados para a temporada também já estrearam no ano: o goleiro Fábio, o zagueiro David Duarte, os laterais Mario Pineda e Cris Silva, além dos meio-campistas Felipe Melo e Nathan e dos atacantes Willian Bigode e Germán Cano.

Divididas em três rodadas, as fases preliminares costumam ser pedras no sapato de times tradicionais do Brasil. Nas últimas quatro edições do torneio, um clube brasileiro se despediu antes de avançar à fase de grupos.

Figura nesta lista: Chapecoense em 2018, São Paulo em 2019, Corinthians em 2011 e 2020 e Grêmio em 2021. Além de receber brincadeiras por parte dos rivais, os clubes também precisam mudar todo o planejamento da temporada e abrir mão da quantia que receberiam da Conmebol por avançar de fase.

Relembre as vezes que clubes nacionais foram eliminados precocemente:

Corinthians, 2011

Poucos apostariam que o time paulista estrelado por Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos, comandado por Tite, teria problema em enfrentar o modesto Tolima, da Colômbia. O primeiro jogo, no estádio do Pacaembu, terminou em empate sem gols, mas no jogo da volta, fora de casa, o Timão perdeu por 2 a 0, com gols de Santoya e Medina. Foi a primeira vez que um time brasileiro foi eliminado na fase preliminar da Libertadores.

Chapecoense, 2018

O fato só se repetiu sete anos depois, quando a Chapecoense foi eliminada na segunda fase do torneio, para o Nacional de Montevidéu. A equipe uruguaia abriu 1 a 0 na Arena Condá, e com o mesmo placar, faturou a classificação no segundo jogo.

São Paulo, 2019

No ano seguinte, foi a vez do tricampeão São Paulo dar adeus na segunda fase da etapa preliminar ao ser derrotado pelo Talleres, da Argentina, naquela que foi sua pior campanha no torneio. O time paulista perdeu por 2 a 0 no jogo de ida e ficou com o empate sem gols no Morumbi. À época, o Talleres era comandado por Juan Pablo Vojvoda, atual treinador do Fortaleza, que fará sua estreia na Libertadores este ano. Já o São Paulo de André Jardine tinha Diego Souza, Hernanes e Arboleda.

Corinthians, 2020

O algoz corintiano dessa vez foi o modesto Guaraní, do Paraguai, ainda na primeira fase. Após sair com a derrota por 1 a 0 no primeiro jogo, com gol de Jorge Morel, o Corinthians até venceu na Neo Química Arena, com gols de Luan e Mauro Boselli, mas o time paraguaio, descontou na segunda etapa com gol de Fernando Fernández e acabou classificado pelo critério de desempate do gol fora de casa.

Grêmio, 2021

Já no ano passado, o Grêmio caiu para o Independiente del Valle, do Equador, na terceira fase, resultado que custou o cargo do técnico Renato Gaúcho. Ambos os jogos tiveram o placar de 2 a 1. No primeiro jogo, Diego Souza fez para a equipe gaúcha, mas Lorenzo Faravelli empatou e virou. Na Arena do Grêmio, Jean Pyerre abriu o placar, mas Christian Ortiz marcou duas vezes.

