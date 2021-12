Fluminense anuncia retorno do técnico Abel Braga; escolha tem rejeição

O Fluminense anunciou na tarde desta quarta-feira, 15, ter chegado a um acordo com o técnico Abel Braga. Aos 69 anos, o treinador iniciará a quarta passagem pelas Laranjeiras, a mais recente foi encerrada em 16 de junho de 2018 após 18 meses no comando da equipe. O último trabalho dele foi no Lugano, da Suíça.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Bem-vindo de volta pra casa, Abel Braga! 🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/M2XmsBgzAJ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 15, 2021

A informação do acerto do clube com o treinador foi noticiada na terça, 14. Nas redes sociais, menções de rejeição ao nome dele entraram nos termos mais comentados do Twitter.

“Bizarro pensar que onze anos atrás nos também tínhamos Abel de técnico e Fred de centroavante (considerando que estarão em 2022) Só falta contratar o Thiago Neves”, ironizou um torcedor.

Continua após a publicidade

“Isso aqui é o maior suco de futebol brasileiro. Flu contratando 529 jogadores com mais de 35 anos e trazendo Abel Braga pra comanda-los”, acrescentou outro.

Bem-vindo de volta pra casa, Abel Braga! 🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/M2XmsBgzAJ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 15, 2021

Antes de confirmar o acordo, Abel já havia dirigido o Fluminense em outras três oportunidades. A primeira delas ocorreu em 2005, quando foi campeão do Campeonato Carioca e vice da Copa do Brasil.

Depois, ele retornou entre 2011 e 2013, conquistando novamente o estadual, em 2012, e o Campeonato Brasileiro do mesmo ano. A última passagem, entre 2017 e 2018, foi a única concluída sem nenhum título.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!