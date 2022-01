Fluminense anuncia contratação do goleiro Fábio

O Fluminense anunciou na noite desta quarta-feira, 19, a contratação do goleiro Fábio, ex-Cruzeiro. O jogador de 41 anos estava livre no mercado, depois de uma saída conturbada do Cruzeiro, pelo qual atuou por 16 temporadas e quase 1.000 partidas. Aprovado em exames médicos, Fabio assinou vínculo de um ano com o clube das Laranjeiras.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A contratação de um goleiro era vista como prioridade no Fluminense, que sofreu para encontrar um titular nas últimas temporadas. Com isso, a equipe chegou ao oitavo reforço para a disputa da temporada, na qual voltará a disputar a Libertadores com atletas experientes como Felipe Melo e Willian Bigode, ambos ex-Palmeiras.

Fábio já posou com a nova camisa e demonstrou gratidão. ”Só tenho a agradecer pela oportunidade de vestir a camisa do Fluminense, é uma enorme satisfação. A expectativa é gigantesca pela equipe que vem sendo formada, pelo planejamento que já vem desde o ano passado”, disse, ao site oficial. “O torcedor com certeza está esperando muito dessa temporada e estou pronto para ajudar de todas as formas possíveis e fazer com que o ano de 2022 seja de muita alegria para a torcida tricolor.”

Continua após a publicidade

Especulado também no América Mineiro, enquanto estava livre no mercado, optou pelo Fluminense e desembarcou no Rio de Janeiro com torcedores o aguardando. Nas redes sociais, o Tricolor anunciou sua chegada relembrando goleiros históricos do clube, como Ricardo Berna, Diego, Paulo e o ídolo Félix.

Com cinco letras! Fábio é o novo reforço do Fluzão! 🇭🇺 pic.twitter.com/fLXxQDMj2Q — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) January 20, 2022

Fábio deixou o Cruzeiro após divergências com a nova direção da SAF, comandada por Ronaldo, após 976 jogos. No clube mineiro de forma fixa desde 2005 (antes, passou por empréstimo, em 2000), ele somou dois títulos brasileiros (2013 e 2014), sete Estaduais e três Copas do Brasil.