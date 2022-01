Flow Sport Club terá transmissão exclusiva do Carioca 2022 na internet

O Campeonato Carioca de 2022, que terá início na próxima terça-feira, 25, terá transmissão ao vivo pela internet pelos canais do Flow Sport Club, empresa de podcast dos Estúdios Flow. Serão 16 jogos transmitidos ao longo do campeonato, incluindo os jogos da Taça Guanabara e da Taça Rio, os mesmos que serão exibidos em TV aberta pela Record Rio, dona dos direitos de transmissão do Estadual. As transmissões irão acontecer no canal Flow Sport Club no Youtube e na plataforma Twitch.

O primeiro jogo a ser exibido pelo Flow Sport Club será a partida entre Flamengo e Portuguesa, na quarta-feira, 26, às 21h35, válido pela primeira rodada da Taça Guanabara. O Estúdio Flow ainda não revelou o nome do narrador contratado, mas foi divulgado que os apresentadores do podcast Igor 3K e Davy Jones estarão entre os comentaristas das partidas, que também contará com convidados.

A novidade da transmissão é uma parceria dos Estúdios Flow com a Federação Estadual do Rio de Janeiro (FERJ) e com a Sportsview, detentora dos direitos de transmissão do torneio. Com a novidade, a Federação visa atrair um público mais jovem e ligado à era digital. “É a leveza e a irreverência do futebol carioca unidos à competência dos Estúdios Flow, com toda sua força de penetração e juventude. Mais uma comprovação de que o Cariocão é um campeonato de abrangência nacional”, diz Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Desta forma, o Carioca 2022 terá transmissão de diferentes plataformas. Além dos canais do YouTube e Twitch do Flow Sport Club, na Tv aberta será exibido na Record Rio. Também será possível assinar o streaming Cariocão Play para acompanhar as rodadas. Botafogo TV, Fla TV, FluTV e Vasco TV, também contarão com transmissão de seus respectivos jogos.

A disputa pela transmissão do Carioca foi motivo de polêmicas recentes. Em 2020, a Rede Globo decidiu rescindir o contrato com o Campeonato Carioca, depois que o Flamengo, único clube sem contrato de transmissão na época, transmitiu um de seus jogos na FlaTv, o canal do clube no YouTube. Alegando violação do contrato de exclusividade com o torneio, a emissora abriu mão de transmitir os jogos do campeonato.

Em 2021, a transmissão foi exibida pela Rede Record e canais oficias dos clubes no YouTube.

