Flamengo x Vasco: onde assistir à semifinal neste domingo, 20

Neste domingo, 20, Flamengo x Vasco decidem a primeira semifinal do Campeonato Carioca. O clássico está marcado para às 16h (de Brasília), no Maracanã. O atacante rubro-negro Bruno Henrique será baixa na escalação, em jogo que vale vaga na decisão do torneio. Ele sofreu uma luxação no ombro esquerdo após choque com o zagueiro vascaíno Juan Quintero na primeira partida, que terminou com vitória da equipe rubro-negra por 1 a 0 no último dia 16.

Já pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians vai a Novo Horizonte, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, para enfrentar o Novorizontino, às 16h. O Alvinegro não poderá contar com o lateral-direito Fagner, que terá de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras.

No mesmo horário, o Red Bull Bragantino, recebe o Palmeiras no estádio Nabi Abi Chedid. O Verdão, que vem de vitória no dérbi, estará desfalcado por Zé Rafael, que tomou seu terceiro cartão amarelo na partida, e pode ainda seguir sem Luan e Mayke, lesionados.

Confira a programação completa e onde assistir os jogos deste domingo:

Campeonato Paulista

16h

Novorizontino x Corinthians – Paulistão Play, Premiere e Record TV

Red Bull Bragantino x Palmeiras – Paulistão Play e Premiere

Campeonato Carioca

15h30

Resende x Portuguesa – Cariocão Play

16h

Flamengo x Vasco – Cariocão Play, Record TV, Eleven Sports, OneFootball, Twitch e YouTube

Campeonato Gaúcho

20h30

Brasil de Pelotas x Ypiranga – Premiere

Campeonato Brasileiro Feminino

15h

São José-SP x Cresspom-DF – Band

Real Brasília-DF x Red Bull Bragantino – Band

Avaí Kindermann-SC x Esmac-PA – Band

