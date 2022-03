Flamengo x Vasco, Cruzeiro x Galo e mais: onde assistir jogos de domingo

O domingo de futebol será marcado por mais clássicos. Pelo Campeonato Carioca, Flamengo x Vasco se enfrentam às 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos. Pelo Campeonato Mineiro, o confronto entre líder e vice-líder, Atlético-MG x Cruzeiro. O jogo está marcado para às 18h (de Brasília), no Mineirão.

Ainda pela décima rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras x Guarani, entram em campo às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Já pelo Gaúcho, o Internacional pega o Aimoré, às 18h15 (de Brasília), no Beira-Rio.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Campeonato Paulista

16h

Palmeiras x Guarani – Paulistão Play, Premiere e Record TV

18h30

Novorizontino x Inter de Limeira – Paulistão Play e Premiere

São Bernardo x Mirassol – Paulistão Play e Premiere

20h30

Red Bull Bragantino x Botafogo-SP – Paulistão Play, Premiere e YouTube

Campeonato Carioca

11h

Madureira x Audax – Cariocão Play

15h30

Boavista x Bangu – Cariocão Play

16h

Flamengo x Vasco – Cariocão Play

Campeonato Mineiro

10h30

Patrocinense x Pouso Alegre – Futebol Mineiro TV

11h

Caldense x Democrata GV – Futebol Mineiro TV

18h

Atlético-MG x Cruzeiro – Futebol Mineiro TV

Campeonato Gaúcho

16h

União Frederiquense x São José – Premiere

18h15

Internacional x Aimoré – Premiere, Globo Play

19h

São Luiz x Brasil de Pelotas – Premiere

Juventude x Guarany de Bagé – Premiere

