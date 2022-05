Flamengo x Universidad Católica: onde assistir à Libertadores nesta terça

Pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, nesta terça-feira, 17, o Flamengo recebe a Universidad Católica, no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília). A transmissão do confronto será feita pelo canal de TV aberta SBT e pelo serviço de streaming Conmebol TV.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

O time do técnico português Paulo Sousa está invicto na competição até o momento, com três vitórias e um empate. Líder do Grupo H com 10 pontos, o Rubro-negro vem de empate por 2 a 2 contra o Talleres. Agora, o Fla quer vencer em casa para assim confirmar a vaga na próxima fase da Libertadores.

Do outro lado, o time chileno, que vinha de uma sequência de cinco jogos sem ganhar no campeonato nacional, conseguiu quebrar o jejum e vencer o Unión La Calera por 3 a 0 na última semana. Na terceira posição do grupo na Libertadores com quatro pontos, a equipe do técnico recém-chegado Ariel Holan entra em campo sob pressão da torcida e depende do resultado dos outros jogos do grupo para tentar avançar na competição.

Confira a programação e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Libertadores

19h15

Peñarol-URU x Cerro Porteño-PAR – ESPN 4 e Star+

Red Bull Bragantino x Estudiantes-ARG – ESPN e Star+

Caracas-VEN x The Strongest-BOL – Conmebol TV

Continua após a publicidade

21h30

Boca Juniors x Corinthians – SBT, ESPN e Star+

Flamengo x Universidad Católica-CHI – SBT e Conmebol TV

Sporting Cristal-PER x Talleres-ARG – ESPN e Star+

Sul-Americana

19h15

Internacional x Independiente Medellín-COL – Conmebol TV

Banfield-ARG x Universidad Católica-EQU – Conmebol TV

Ceará x General Cabellero-PAR – Conmebol TV

21h30

9 de Octubre-PAR x Guaireña-PAR – Conmebol TV

Atlético-GO x Deportes Antofagasta-CHI – Conmebol TV

Junior Barranquilla-COL x Oriente Petrolero-BOL – Conmebol TV

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!