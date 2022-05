Flamengo x Sporting Cristal: onde assistir à Libertadores nesta terça

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira, 24, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro recebe o Sporting Cristal-PER, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida será transmitida pelo canal de TV aberta SBT, pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Matematicamente garantido nas oitavas de final da competição, apesar de não ter começado o Brasileirão da melhor forma, o time carioca conseguiu ótimo aproveitamento durante a fase de grupos.

No grupo H, a equipe do técnico Paulo Sousa é líder com 13 pontos: quatro vitórias e um empate até o momento. Agora, o Fla vai em busca da liderança geral, o que pode resultaria na vantagem do mando de campo no segundo jogo na fase de mata-mata. Para isso, ainda precisa torcer por um tropeço do Palmeiras, dono da melhor campanha até aqui, com 15.

Já a equipe peruana é a última colocada no grupo, com apenas dois pontos, e sem nenhuma vitória no torneio. Mesmo já eliminados da Libertadores, ainda têm chances de se classificar para a Sul-Americana. Para isso, precisa torcer por derrota de Talleres-ARG e Universidad Católica-CHI que se enfrentam em Santiago. A vaga fica com o terceiro colocado do grupo.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça:

Libertadores

19h15

Nacional-URU x Red Bull Bragantino – Conmebol TV

Vélez Sarsfield-ARG x Estudiantes-ARG – ESPN, Facebook (Copa Libertadores) e Star+

21h30

Flamengo x Sporting Cristal-PER – SBT, ESPN e Star+

Universidad Católica-CHI x Talleres-ARG – ESPN e Star+

Emelec-EQU x Independiente Petrolero-BOL – Conmebol TV

Palmeiras x Deportivo Táchira -VEN- SBT (nos estados de SP e PR) e Conmebol TV

Brasileiro Série B

21h30

Ponte Preta x Chapecoense – SporTV e Premiere

Sul-Americana

19h15

Santos x Banfield-ARG – Conmebol TV

Unión La Calera-CHI x Universidad de Quito-EQU – Conmebol TV

21h30

Defensa y Justicia-ARG x Antofagasta-CHI – Conmebol TV

LDU x Atlético-GO – Conmebol TV

Internacional x 9 de Octubre-PAR – Conmebol TV

Independiente Medellín-COL x Guaireña-PAR – Conmebol TV

