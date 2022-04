Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao Brasileirão nesta quarta-feira, 20

Em partida adiantada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 20, o Flamengo recebe o Palmeiras, no Maracanã, às 19h30 (de Brasília). O jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O rubro-negro, que soma quatro pontos na tabela, já tem oito desfalques confirmados para esta partida: os zagueiros Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Fabrício Bruno; os laterais Matheuzinho e Ayrton Lucas, além dos atacantes Matheus França, Vitinho e Bruno Henrique.

Por outro lado, o torcedor do clube pode esperar pela possível estreia do zagueiro Pablo. A confiança da equipe de Paulo Sousa é grande, já que venceu o São Paulo por 3 a 1, no último fim de semana, e o Talleres, pela Libertadores.

O Verdão que tem um ponto e é o 15º colocado na tabela, com um empate e uma derrota, vai em busca da primeira vitória no torneio. Campeão estadual, também soma duas vitórias na Libertadores.

Este será o primeiro duelo entre os técnicos portugueses Paulo Sousa e Abel Ferreira em solo brasileiro. A última vez em que as equipes se enfrentaram foi na final da Copa Libertadores de 2021, quando o Palmeiras ficou com o título.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Campeonato Brasileiro

19h30

Flamengo x Palmeiras – Premiere

Continua após a publicidade

Copa do Brasil

19h

Goiás x Red Bull Bragantino – Premiere

Atlético-MG x Brasiliense – SporTV e Premiere

Fortaleza x Vitória – SporTV, Premiere

Tocantinópolis-TO x Athletico-PR – SporTV e Premiere

19h30

Coritiba x Santos – SporTV, Premiere

Juventude x São Paulo- Amazon Prime

21h30

Tombense-MG x Ceará – Globo (MG), SporTV, Pemiere

Portuguesa-RJ x Corinthians – Globo, SpoTV, Premiere

Ceilândia-DF x Botafogo – SporTV, Premiere

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!