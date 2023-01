Flamengo x Palmeiras: onde assistir à decisão da Supercopa do Brasil

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 28, às 16h30 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela decisão da Supercopa do Brasil. O confronto entre as duas equipes, campeãs da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, respectivamente, terá transmissão pela Globo, em TV aberta, e pelo canal fechado SporTV.

Na história, os rivais que protagonizaram as principais conquistas entre os clubes brasileiros, se enfrentaram somente quatro vezes em decisões: na Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo de 1942, Copa Mercosul de 1999, Supercopa do Brasil de 2021 e Libertadores de 2021.

A finalíssima também será um tira-teima entre os clubes já que o Palmeiras levou a melhor nos torneios de 1942 e na Libertadores de 2021, enquanto o Rubro-Negro faturou os títulos de 1999 e na Supercopa do Brasil de 2021.

Neste sábado, os times voltam a se enfrentar novamente em boa fase. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo vai para a partida também de olho no Mundial de Clubes. Enquanto isso, o Palmeiras deseja vencer para afastar uma tensão entre a torcida e a diretoria no início da temporada, além de tomar a frente no retrospecto em finais contra o rival interestadual.

Do lado palmeirense, o técnico Abel Ferreira ainda estuda a utilização de Mayke entre os titulares. O lateral-direito teve boa atuação na vitória diante do Ituano, no meio de semana. Ele concorre por uma vaga com Marcos Rocha.

O treinador não deve promover mudanças nos demais setores, mantendo Gabriel Menino como o escolhido para a vaga de Danilo, negociado com o Nottingham Forest.

Com isso, o provável time terá: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick.

Já o Flamengo relacionou todos os 26 jogadores para a partida, até mesmo Bruno Henrique e Victor Hugo, que se recuperam de lesões. A única baixa é o volante João Gomes, vendido ao Wolverhampton.

Vítor Pereira poupou todos os jogadores no empate diante do Bangu, na última terça-feira, 24. Com isso, o provável time titular deve ir a campo com: Santos; Varela, Léo Pereira, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro; Gabigol, Pedro e Arrascaeta.

Em 2023, o vencedor do torneio levará 7 milhões de reais, enquanto o vice 2,5 milhões de reais. O valor é superior ao do último ano, conquistado pelo Atlético Mineiro: 5 milhões de reais.