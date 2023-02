Flamengo e Independiente del Valle fazem nesta terça-feira, 28, às 21h30 (de Brasília), a finalíssima da Recopa Sul-Americana. Precisando reverter a desvantagem do primeiro jogo, o Rubro-Negro contará com o apoio da torcida no Maracanã. Mais de 57.000 ingressos já foram vendidos.

A equipe dirigida por Vítor Pereira chega para a partida pressionada pela derrota por 1 a 0 em Quito, aumentando o peso da decisão para a sequência da temporada.

Nos quatro jogos fora do Campeonato Carioca no ano foram três derrotas e apenas uma vitória, na disputa do terceiro lugar no Mundial de Clubes. Antes, derrotas para Palmeirasm na Supercopa do Brasil, para Al-Hilal, na semifinal do Mundial, e para o próprio Del Valle.

Onde assistir:

A partida terá transmissão ao vivo do canal fechado ESPN e do serviço de streaming Star+

Prováveis escalações:

As principais novidades do rubro-negro carioca para a partida são os retornos do centroavante Pedro e do volante Gerson. O segundo, por sua vez, deve começar no banco. A provável escalação deve ter: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Já o Del Valle, comandado pelo treinador argentino Martín Anselmi, não deve ousar na escalação. O provável time terá: Ramírez; Fernández, Garcia, Shuncke, Carabajal e Caicedo; Pellerano, Faravelli, Sornoza e Alcívar (Rodríguez); Díaz.

Premiação

O grande campeão da Recopa Sul-Americana levará para casa, além do troféu, a quantia de 9,4 milhões de reais. Já o segundo colocado receberá 4,7 milhões de reais.