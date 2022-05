Flamengo x Goiás: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Décimo sexto colocado e sem vencer há quatro jogos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Goiás neste sábado, 21, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, buscando reabilitação e, principalmente, tentando espantar a enorme crise nos bastidores nos últimos dias. A partida válida pela sétima rodada da competição será transmitida pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Apesar do mau momento na competição, a equipe carioca chega embalada pela vitória por 3 a 0 diante da Universidad Católica-CHI, na última terça-feira, 17. O resultado assegurou ao Rubro-Negro classificação às oitavas de final da Libertadores.

Para o confronto, o técnico Paulo Sousa tenta controlar os ânimos após crise com o goleiro Diego Alves. Sousa disse que o goleiro pediu para jogar mesmo após dez dias sem treinar, versão negada pelo camisa 1.

O time ainda precisa superar diversos desfalques: os goleiros Santos e Diego Alves, os zagueiros Fabrício Bruno e Gustavo Henrique, o lateral-esquerdo Filipe Luís, o meia-atacante Matheus França e o atacante Vitinho, todos em recuperação de lesões.

No gol, Hugo Souza deve permanecer como titular, enquanto o zagueiro Pablo deve ganhar nova oportunidade na defesa. O provável Flamengo terá: Hugo Souza; Ayrton Lucas, Pablo, Rodrigo Caio e Matheuzinho; Willian Arão, João Gomes, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

O Goiás, por sua vez, está embalado pela reação a competição. Após um início ruim, o time venceu as duas últimas partidas: o clássico diante do Atlético-GO, no último dia 8, e o Santos, no último domingo, 15.

O Esmeraldino deve contar com o retorno do experiente zagueiro Sidnei na vaga de Da Silva. Henrique Lordelo e Danilo Barcelos cumpriram suspensão, mas ainda têm seus retornos avaliados pelo técnico Jair Ventura. O treinador pode manter Matheus Sales e Dadá Belmontes, substitutos da dupla, como titulares.

O provável Goiás terá: Tadeu; Caetano, Sidnei e Sidimar; Diego, Matheus Sales, Caio Vinícius, Elvis e Dadá Belmonte (Danilo Barcelos); Apodi e Pedro Raul.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Flamengo x Goiás – Premiere

Atlético-GO x Coritiba – Premiere

18h30

Santos x Ceará – SporTV e Premiere

19h

Juventude x Palmeiras – Premiere

21h

Cuiabá x Internacional – Premiere

América-MG x Botafogo – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

11h

Operário-PR x Ituano – SporTV e Premiere

