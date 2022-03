Flamengo x Fluminense: onde assistir jogo de ida pela final do Carioca

O Maracanã recebe o clássico Fla-Flu nesta quarta-feira, 30, a partir das 21h40 (de Brasília), pela partida de ida da final do Campeonato Carioca. O Fluminense, que avançou à final após desclassificar o Botafogo, terá a missão de passar pelo Flamengo para impedir o terceiro vice-campeonato seguido, já que disputou as finais de 2020 e 2021 contra os rubro-negros e ficou em segundo lugar em ambas as oportunidades.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Para o técnico Abel Braga, pressionado pela eliminação na fase preliminar da Libertadores, esta pode ser a chance de vitória em uma decisão contra o rival após 27 anos de jejum.

Já o rival chegou à decisão após eliminar o Vasco por 1 a 0 e vai em busca do tetracampeonato. Apesar disso já tem três desfalques confirmados: os zagueiros Pablo e Rodrigo Caio, além do lateral direito Rodinei, que sente desconforto muscular desde a semana passada. Essa pode ser ser a primeira conquista do técnico português Paulo Sousa.

O duelo de volta está marcado para acontecer neste sábado, 2, às 18h (de Brasília), também no Maracanã, porém com o mando de campo do Fluminense.

Campeonato Carioca

21h40

Flamengo x Fluminense – Cariocão Play, Eleven Sports, Record TV, OneFootball, Twitch e FlaTV+

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!