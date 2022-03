Flamengo x Fluminense: fotos históricas do Fla-Flu, nos arquivos de PLACAR

O cronista e dramaturgo Nelson Rodrigues (1912-1980), tricolor doente, dizia que “O Fla-Flu não tem começo, o Fla-Flu não tem fim. O Fla-Flu começou quarenta minutos antes do nada”, tamanha a importância do clássico do futebol carioca. Seu irmão, o jornalista Mário Filho (1908-1966) era rubro-negro e é quem batiza o palco históricos dos duelos, o Maracanã. É lá que Flamengo e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira, 30, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca de 2022, a partir das 21h40.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O clássico mais charmoso do país, cujo primeiro encontro, em 7 de julho de 1912, está perto de completar 110 anos, é parte fundamental da história de PLACAR. Ao longo dos últimos 51 anos, nossos fotógrafos eternizaram grandes duelos e atuações memoráveis de craques como Rivellino, Zico, Renato Gaúcho, Sócrates, Romário, Edmundo e tantos outros. Até mesmo Abel Braga, atual treinador do Tricolor das Laranjeiras, estampou nossas páginas nos tempos de atleta. Para esquentar o Fla-Flu desta noite, confira, abaixo, uma seleção especial de fotos: