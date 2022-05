Flamengo x Botafogo: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Flamengo e Botafogo entram em campo neste domingo, 8, às 11h (de Brasília), em confronto pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida terá transmissão do Premiere.

A equipe rubro-negra vem de derrota para o Athletico-PR, fora de casa, no último sábado, 23, e vai em busca da segunda vitória na competição nacional.

O time ocupa a 12ª posição na tabela, com cinco pontos. Para o confronto, o técnico Paulo Sousa tem dúvidas quanto o aproveitamento do atacante Pedro, já que o jogador sentiu incômodo muscular no empate contra o Talleres, na última quinta-feira, 5.

Já o Fogão, que se encontra logo abaixo do rival na tabela de classificação, na 13ª posição, com cinco pontos também, tem duas baixas importantes no setor defensivo: os zagueiros Philipe Sampaio e Joel Carli, lesionados.

Sendo assim, o técnico Luís Castro terá de remanejar a zaga do time para o clássico. Por outro lado, existe a chance de volta de Kanu, que se machucou no empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO, mas treinou normalmente durante essa semana.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Flamengo x Botafogo – Premiere

16h

Palmeiras x Fluminense – Globo e Premiere

Atlético-GO x Goiás – Premiere

18h

Red Bull Bragantino x Corinthians – Premiere

Santos x Cuiabá – Premiere

19h

Juventude x Internacional – SporTV e Premiere

Fortaleza x São Paulo – Premiere

Brasileiro Série B

16h

Guarani x Ponte Preta – EPTV

Cruzeiro x Grêmio – Globo (somente para alguns estados)

