Flamengo x Altos-PI: onde assistir à Copa do Brasil nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 11, o Flamengo recebe o Altos-PI, às 19h30 (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida será transmitida pela plataforma de streaming Prime Vídeo.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

No primeiro encontro entre as equipes, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1 e possui pequena vantagem para o confronto decisivo.

Mesmo precisando espantar a má fase após dois tropeços seguidos: empate com o Talleres por 2 a 2, pela Libertadores, e derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no Brasileirão, a equipe do técnico português Paulo Sousa deve entrar em campo sem alguns de seus principais nomes.

Do outro lado, o Altos-PI vem de derrota para o Botafogo-PB por 2 a 1, no último sábado, 7, pela quinta rodada Série C do Brasileirão. O time sofreu quatro derrotas na competição e ocupa a zona de rebaixamento.

O Jacaré chegou a poupar alguns de seus jogadores na partida anterior. O volante Marconi, o atacante Manoel e o meia Tibiri devem ser alguns dos destaques em Volta Redonda.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Copa do Brasil

19h

Ceará x Tombense-MG – SporTV e Premiere

Juazeirense-BA x Palmeiras – SporTV e Premiere

Continua após a publicidade

19h30

Flamengo x Altos-PI – Prime Video

21h30

Vila Nova-GO x Fluminense – Globo (apenas para alguns estados), SporTV e Premiere

Corinthians x Portuguesa-RJ – Globo (apenas para alguns estados), SporTV e Premiere

22h

Cuiabá x Atlético-GO – SporTV e Premiere

Brasileiro Série A

20h30

Red Bull Bragantino x Atlético-MG – Premiere

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!