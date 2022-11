Flamengo vira líder de ranking mundial de clubes da IFFHS; Palmeiras é 3ª

Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores neste ano, o Flamengo é o novo líder do ranking mundial de clubes da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol), conforme divulgado nesta sexta-feira, 11, pela entidade. O Rubro-negro carioca levou a melhor sobre Liverpool, Palmeiras, Real Madrid e Chelsea, os outros times que estão no top 5.

A lista contempla 301 times e leva em consideração, entre outros fatores, os títulos conquistados entre 1 de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022 e o número de pontos conquistados, segundo critérios da própria organização.

Respectivamente Flamengo, Liverpool, Palmeiras, Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern de Munique, Benfica, Inter de Milão e RB Leipzig são os dez melhores clubes do mundo. Depois do Rubro-negro carioca e o alviverde paulista, o São Paulo é o terceiro mais bem elencado, em 16º lugar. Logo atrás, vem o Atlético Mineiro, em 19 ª.

Confira a lista divulgada pela IFFHS:

