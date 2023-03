Flamengo ‘troca pneu com carro andando’ e três títulos escapam em 2023

O Flamengo ficou com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana, ao perder para o Independiente del Valle, nos pênaltis, após vencer o tempo normal por 1 a 0, na última terça-feira, 28. Foi o terceiro título que o Rubro-Negro deixou escapar na temporada, após a derrota na Supercopa do Brasil para o Palmeiras e a eliminação na semifinal do Mundial de Clubes para o saudita Al-Hilal, aumentando a pressão sobre o treinador Vítor Pereira – que explicou a má fase dizendo que veio para o clube “trocar o pneu com o carro em andamento”.

“Seria muito mais fácil e mais cômodo para mim não assumir a equipe nessas condições. Assumir a equipe sabendo que nós, no tempo que aqui estamos, jogamos praticamente 12 ou 13 jogos, quer dizer que é uma pré-temporada que é quase como mudar o pneu do carro em andamento. Estamos tentando criar um estilo de jogo que já começa a ser visualizado. Hoje, se tivéssemos concretizado metade da chance que criamos, o discurso seria diferente. Eu sabia que não teria esse tempo e com muitos títulos para disputar”, disse o técnico português após o jogo.

Como disse VP, o Flamengo teve muitas chances para ficar com a taça no tempo normal. A equipe finalizou 26 vezes (apenas quatro no gol), teve cinco chances claras de gol e acertou a trave duas vezes, segundo o SofaScore. Por outro lado, o Del Valle não criou nenhuma oportunidade clara e terminou os 120 minutos com apenas cinco chutes.

O experimento do treinador com Thiago Maia na zaga ao lado de Fabrício Bruno e David Luiz funcionou no primeiro tempo, com a linha defensiva mais segura, ao contrário de outros jogos da temporada em que o time ficou muito exposto. Já na segunda etapa, com Everton Ribeiro e Vidal – que atuaram como uma dupla de volantes – cansando, o Del Valle começou a entrar no jogo. No geral, porém, o Flamengo foi superior.

A decisão de “trocar o pneu com o carro andando” foi da diretoria rubro-negra, que optou por dispensar Dorival Júnior mesmo após o treinador ter conquistado os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. A queda de rendimento do time no fim da temporada, mesmo com os títulos, motivou a troca, mas obrigou um treinador recém-chegado a encarar três torneios decisivos antes mesmo de completar dois meses no cargo.

Agora, resta o Campeonato Carioca para garantir pelo menos uma taça no primeiro semestre para o Flamengo. O time tem dois clássicos pela frente no estadual para tentar reagir na temporada: enfrenta o Vasco neste domingo, 5, e depois pega o Fluminense na quarta-feira, 8.