Flamengo multa Isla após lateral alegar desconforto e aparecer em festa

Nesta segunda-feira, 28, o Flamengo afirmou que irá advertir e multar o lateral direito Mauricio Isla. O chileno foi dispensado da partida do último domingo, 27, diante do Resende, pelo Campeonato Carioca, por ter relatado, segundo o clube, “diversos sintomas” que o impossibilitariam de atuar, e foi encaminhado para realizar “exercícios leves”. À noite, porém, ele postou fotos nas redes sociais curtindo uma festa.

O clube afirmou ainda que o atleta terá que esclarecer os relatos repassados ao Departamento Médico, na terça-feira, 1.

Neste domingo (27), Isla se apresentou e relatou diversos sintomas que o impossibilitava de ir para o jogo. Foi retirado da relação, reavaliado, medicado e direcionado para exercícios leves. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 28, 2022

Além de toda preocupação e de acreditar na boa-fé do atleta, o Clube também realizou teste de covid-19, com resultado negativo. Na próxima terça-feira (1), o atleta será devidamente advertido, multado e terá que esclarecer os relatos repassados ao Departamento Médico. #CRF — Flamengo (@Flamengo) February 28, 2022

Nas imagens postadas pelo jogador em uma rede social, ele aparece em uma festa de aniversário de uma de suas filhas, ao lado do também chileno Eduardo Vargas, atacante do Atlético-MG.

Pouco utilizado nos jogos do clube neste início de temporada, o jogador de 34 anos tem contrato até dezembro de 2022. Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo empatou com o Resende por 2 a 2 no último domingo, 27, e é o atual vice-líder da competição, com 20 pontos.

