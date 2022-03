Flamengo finalista, Gre-Nal e El Clásico: o resumo do final de semana

Com a reta final dos estaduais chegando, o final de semana foi agitado no futebol brasileiro. No Campeonato Carioca, o Flamengo bateu o Vasco e avançou para a decisão do torneio. Já pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão, o Grêmio venceu o Inter por 3 a 0, em pleno Beira-Rio, e abriu boa vantagem. No futebol espanhol, o Barcelona fez parecido e também atropelou o rival, ao golear o Real Madrid por 4 a 0 no retorno do El Clásico ao Santiago Bernabéu. Confira, abaixo, um resumo do final de semana.

Flamengo finalista do Cariocão

O primeiro finalista do Campeonato Carioca foi definido no domingo. Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Flamengo repetiu o placar no duelo de volta e assegurou a sua vaga na decisão do estadual. O gol da vitória foi anotado por Willian Arão, no segundo tempo. Agora, o Rubro-Negro espera o vencedor de Fluminense x Botafogo, que fazem a outra semifinal.

MALVADÃO NA FINAL! 😈🔴⚫@Flamengo vence novamente e é o primeiro time com a vaga carimbada para a final! Será que vai pintar o inédito tetra do Cariocão?#CariocãoBetfair22 pic.twitter.com/3eZ9IpQgM7 — Cariocão Betfair 22 (@Cariocao) March 20, 2022

Vitória tricolor no Gre-Nal

Pelo Campeonato Gaúcho, quem deu um passo importante rumo à final da competição foi o Grêmio. No jogo de ida da semifinal, o Tricolor visitou o Internacional no Beira-Rio e venceu por 3 a 0, em plena casa do rival. Elias Manoel, Bitello e Diego Souza marcaram os gols da vitória gremista. O jogo de volta está marcado para quarta-feira, às 22h15. O ponto negativo do Gre-Nal ficou para mais um episódio de violência. Na comemoração do terceiro gol do Grêmio, o volante Lucas Silva foi atingido no rosto por um celular, que foi arremessado por um torcedor colorado. O jogador saiu de campo com sangramento no nariz e na boca.

Goleada na primeira partida da semifinal: Internacional 0x3 #Grêmio

Com gols de Elias, Bitello e Diego Souza, saímos com uma vitória maiúscula fora de casa. Na volta queremos estar do lado de vocês, VAMOS LOTAR A ARENA!

🇪🇪 #Grenal436 #GrêmioAntirracista pic.twitter.com/YtocE2VlNF — Grêmio FBPA (@Gremio) March 19, 2022

Quartas de final do Paulistão definidas

Disputada a última rodada da fase de grupos, foram definidos os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista neste final de semana. No Morumbi, São Paulo e São Bernardo abrem os confrontos desta fase na terça-feira, às 20h30. Na quarta, Red Bull Bragantino e Santo André duelam às 19h. Mais tarde, às 21h35, é a vez do Palmeiras entrar em campo e receber o Ituano no Allianz Parque. Por fim, na quinta-feira, o Corinthians encara o Guarani na Neo Química Arena, às 19h. Os confrontos serão definidos em jogo único.

AS QUARTAS DE FINAL DO PAULISTÃO SICREDI VÃO PEGAR FOGOOO 🤯🤯🤯🤯#FutebolPaulista #Paulistao22 pic.twitter.com/knuKbDpu8y — Paulistão (@Paulistao) March 19, 2022

Cortes na Seleção Brasileira

O fim de semana também teve notícias sobre a Seleção Brasileira. A CBF anunciou dois cortes entre os convocados para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias. O atacante Raphinha testou positivo para covid-19 e não se recupera a tempo de se apresentar para as partidas. Outro nome desconvocado foi o zagueiro Gabriel Magalhães, que tem previsão do nascimento de sua filha para esta semana e foi liberado após conversa com a comissão técnica. Para o seu lugar, foi chamado o zagueiro Felipe, que atua pelo Atlético de Madri.

Vem garantir sua presença em Brasil x Chile, dia 24/03, no Maracanã! ⚽️🇧🇷 INGRESSOS: https://t.co/5DpKBAniHs pic.twitter.com/Bqa9dv2W9u — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 18, 2022

Barcelona aplica goleada no Real Madrid

Em clássico válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona não tomou conhecimento do Real Madrid e goleou por 4 a 0 em pleno Santiago Bernabéu. Os catalães fizeram jogo cirúrgico e atropelaram o rival na volta do “El Clásico” à casa dos merengues. Os gols da goleada foram marcados por Aubameyang (duas vezes), Ronald Araújo e Ferrán Torres.