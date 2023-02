Flamengo de Vítor Pereira precisa da Recopa para espantar crise

O Flamengo recebe o Independiente Del Valle, nesta terça-feira, 28, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Após sair derrotado na ida, no Equador, por 1 a 0, o Rubro-negro precisa reverter o placar para conquistar o primeiro título do ano. Até então, o time de Vítor Pereira perdeu a Supercopa do Brasil e foi eliminado na semifinal do Mundial de Clubes, o que aumenta o peso do torneio continental para afastar uma crise.

Em jogos fora do Campeonato Carioca, o Flamengo perdeu três vezes e venceu apenas uma – na disputa pelo terceiro lugar no Mundial -, o que faz o aproveitamento despencar em partidas decisivas. Os reveses da temporada vieram contra o Palmeiras na Supercopa, o saudita Al-Hilal no Mundial e o Del Valle no jogo de ida da Recopa.

Um tema constante em quase todos esses jogos, e na temporada como um todo, é a fragilidade defensiva. Com a saída do volante João Gomes, vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra, a equipe ainda não conseguiu encontrar uma solução equilibrada. Vitor Pereira apostou em Gerson, contratado de volta por cerca de 90 milhões de reais, para essa função. O chileno Vidal também foi testado, mas nenhum conseguiu replicar a contribuição defensiva do jovem formado na base.

Flamengo abre mal série de decisões; aproveitamento desaba fora do Carioca

Na partida de ida, com as ressalvas da altitude de 2.500 metros acima do mar – que, segundo o atacante Gabigol, “não pode servir de muleta” -, o Flamengo sofreu 27 finalizações e conseguiu apenas sete a favor. Por outro lado, criou duas grandes chances, mas o próprio camisa 10 as desperdiçou.

Dias depois, os reservas do Flamengo foram a Brasília para enfrentar o Botafogo, também sem o treinador Vítor Pereira. Em um jogo quente, a vitória foi rubro-negra, mantendo o bom aproveitamento no estadual.

Segundo informações do ge, Vítor Pereira deve promover mudanças para a partida e mandar o time a campo sem Gerson. A provável escalação tem: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Arturo Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel Barbosa e Pedro.

A partida entre Flamengo e Independiente Del Valle terá transmissão exclusiva do canal fechado ESPN e do serviço de streaming Star+.