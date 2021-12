Flamengo, Corinthians e São Paulo: os clubes mais seguidos nas redes

O Flamengo segue como campeão nas redes sociais. De acordo com levantamento de dezembro divulgado pelo Ibope Repucom, o clube carioca acumula 44 milhões de fãs combinados entre Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok, e é seguido no top5 por Corinthians (27 milhões), São Paulo (17 milhões), Palmeiras (14 milhões) e Santos (9 milhões).

O último levantamento destaca a soma de 2,9 milhões de novos inscritos nas plataformas digitais dos 50 clubes monitorados durante o mês de novembro. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro e São Paulo, juntos, foram responsáveis por cerca de 2,1 milhões inscrições, ou 72% do total.

No último mês, o Flamengo liderou o crescimento mensal em todas as plataformas e ultrapassou marcas importantes como: 13 milhões de seguidores no Facebook, 12 milhões de inscritos no Instagram e 4 milhões em seu perfil oficial no TikTok. O Palmeiras, campeão da Copa Libertadores da América obteve o segundo maior crescimento, com 400.000 novas inscrições em novembro, seu melhor mês no ano.

O Corinthians fecha o pódio ao registrar o terceiro melhor resultado do último mês. Foram mais de 310.000 novas inscrições no combinado de suas contas, resultado que levou o clube a ultrapassar a marca dos 27 milhões de inscrições em suas redes. O Atlético Mineiro, campeão brasileiro e finalista da Copa do Brasil, foi o quarto, com 150.000 novos inscritos.

O Botafogo, motivado pelo título da Série B acesso à elite em 2022 registrou seu melhor desempenho do ano: 68.000 novas inscrições durante o mês de novembro, 49% via seu perfil oficial no Instagram. O levantamento é divulgado mensalmente pelo Ibope Repucom. Confira a lista completa.