Flamengo confirma demissão de Paulo Sousa; Dorival Júnior é aguardado

Paulo Sousa não resistiu à pressão após derrota para o Red Bull Bragantino na véspera e teve sua demissão oficializada pelo Flamengo na noite desta quinta-feira, 9. O treinador português já vinha pressionado por uma série de resultados e atuações decepcionantes e deixou o clube após 32 jogos, com 19 vitórias, 7 empates e 6 derrotas, com 66,6% de aproveitamento. Para seu lugar, apesar de ainda não ter oficializado, o Rubro-Negro tem acerto encaminhado com Dorival Júnior, que deixará o comando do Ceará para assinar contrato até o fim do ano com a equipe carioca, com possibilidade de renovação.

Paulo Sousa chegou a comandar um treino da equipe em Atibaia (SP), mas durante o fim da tarde foi comunicado de sua demissão em reunião com a diretoria. A atividade da próxima sexta-feira, 10, será dirigida por Mario Jorge, técnico do sub-20, informou o clube em comunicado. No próximo sábado, 11, a equipe carioca visita o Internacional, às 21h, no Beira-Rio.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Paulo Sousa e sua comissão técnica não comandam mais o time profissional. A atividade da próxima sexta-feira (10) será dirigida por Mario Jorge, técnico do sub-20. #CRF — Flamengo (@Flamengo) June 9, 2022

A oficialização da terceira passagem de Dorival Júnior no Flamengo deve ocorrer nas próximas horas. A última foi há quatro anos, em 2018, quando comandou o time por apenas três meses. Treinador experiente, com passagens por São Paulo, Palmeiras, Santos, Athlético-PR, entre outros, Dorival comandava o Ceará desde abril deste ano. Para assumir o Rubro-Negro, deixou o cargo do Vozão com um saldo de 61% de aproveitamento – 19 jogos, 11 vitórias, quatro empates e três derrotas.

Paulo Sousa cai com aproveitamento ruim e problemas com elenco

Mesmo depois de ter se livrado do “fantasma” Jorge Jesus, seu conterrâneo e ídolo da torcida, que recentemente acertou com o Fenerbahçe, da Turquia, e com uma multa rescisória pesada de mais de 7 milhões de reais no contrato, Paulo Sousa não conseguiu convencer torcida e diretoria de que o trabalho merecia respaldo.

O técnico de 51 anos chegou em janeiro sob animação, depois de deixar a seleção polonesa às vésperas da repescagem para a Copa do Mundo, mas passou a sofrer cobrado já em seu segundo jogo, após perder um clássico para o Fluminense, em fevereiro. O problema se intensificou na final, quando o mesmo rival ficou com o título.

Depois do estadual, o Flamengo perdeu mais quatro vezes – ao todo, foram seis derrotas do treinador no ano. Mas mesmo com o aproveitamento razoável, que inclui uma boa campanha na primeira fase da Libertadores, as vitórias pouco convenceram, e atritos internos pesaram negativamente. proposta, mesmo com o colega empregado.

O maior conflito interno envolveu o goleiro Diego Alves e aconteceu no fim de maio, quando, em coletiva, Paulo Sousa afirmou que o atleta havia se colocado à disposição para jogar contra o Goiás ao diretor Bruno Spindel, após passar alguns dias sem treinar por dores no púbis. Dias depois, técnico e diretoria buscaram colocar ponto final no assunto conturbado, com direto a pedido de desculpas de Sousa por uma “falha de comunicação”.

Com a derrota desta noite em Bragança Paulista, o Flamengo estacionou em 12 pontos em 10 rodadas, apenas um a frente do Cuiabá, primeiro time da zona de rebaixamento.

