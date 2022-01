Flamengo anuncia renovação de Arrascaeta até 2026

O Flamengo anunciou nesta terça-feira, 18, a renovação de um dos ídolos do clube, o meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta. O novo vínculo vai até dezembro de 2026, quando o jogador terá 32 anos.

O acerto foi comemorado com vídeos nas redes sociais em que o jogador recebe um telefonema do vice-presidente de futebol Marcos Braz. Arrascaeta tinha contrato até o fim de 2023 e sua renovação era uma das prioridades do novo técnico Paulo Sousa. Nos últimos dias, companheiros como Gabigol já haviam dado sinais nas redes sociais de que o “Dia do Fico” estava próximo.

Arrascaeta chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, vindo do Cruzeiro, e desde então conquistou a Libertadores de 2019, os Brasileiros de 2019 e 2020, a Supercopa do Brasil de 2020 e 2021 e o tricampeonato carioca.

Até o momento, o Flamengo não fez nenhuma contratação de peso para 2022, além do técnico Paulo Sousa. O clube, no entanto, vem investindo na manutenção do elenco. Thiago Maia rescindiu com o Lille e assinou por quatro temporadas, enquanto a situação de Andreas Pereira, que pertence ao Manchester United, ainda não foi solucionada.