Flamengo anuncia Jorge Sampaoli como novo treinador

O Flamengo anunciou Jorge Sampaoli como novo treinador, nesta sexta-feira, 14. Após a saída de Vítor Pereira, o argentino, que deixou o Sevilla recentemente, retorna ao Brasil com contrato até 31 de dezembro de 2024.

Vice-campeão do Campeonato Carioca, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, o Flamengo foi eliminado na semifinal do Mundial de Clubes. Sob pressão, o Rubro-Negro demitiu VP, substituído interinamente por Mário Jorge, em derrota para o Maringá.

Após especulações sobre a volta de Jorge Jesus, a diretoria fechou contrato com Sampaoli. Treinador do Santos em 2019 e Atlético Mineiro em 2020, o argentino tem 102 partidas por clubes brasileiros, somando 57 vitórias, 21 empates e 24 derrotas, segundo o site Ogol.

O último trabalho do argentino foi no Sevilla, da Espanha, onde saiu com apenas 30 jogos. O título mais importante da carreira de Sampaoli foi a Copa América de 2015, com o Chile.