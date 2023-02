Flamengo abre mal série de decisões; aproveitamento desaba fora do Carioca

O Flamengo começou mal a série de decisões e clássicos que terá entre fevereiro e março: perdeu por 1 a 0 o jogo de ida da Recopa Sul-Americana, na última terça-feira, 21, contra o Independiente del Valle, no Equador. A derrota na altitude foi a terceira nos quatro jogos que o time fez fora do Campeonato Carioca na temporada, e eleva a pressão sobre o treinador Vitor Pereira, já contestado por parte da torcida após as quedas na Supercopa do Brasil e no Mundial de Clubes.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Enquanto ostenta a melhor campanha do Carioca, o Flamengo tem sofrido até aqui nos desafios mais importantes do ano. No estadual – descontando a estreia contra o Audax, que ainda não tinha VP no comando – foram sete jogos com o treinador, com cinco vitórias e dois empates, além de 16 gols marcados e apenas 3 sofridos, com aproveitamento de 81%. A superioridade rubro-negra é refletida na tabela, onde a equipe aparece na liderança isolada, com 20 pontos, quatro a mais que Botafogo e Fluminense.

Já nas demais competições, o desempenho despenca. O primeiro revés veio na decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, em que o Fla foi superado por 4 a 3. Depois, a decepção na semifinal do Mundial de Clubes, perdendo por 3 a 2 para o saudita Al-Hilal na semifinal. A única vitória fora do estadual veio na melancólica disputa de terceiro lugar, com um 4 a 2 sobre o Al Ahly, do Egito. Por fim, a derrota para o Del Valle. Quatro jogos, três derrotas e só uma vitória, com 9 gol marcados, 10 sofridos e aproveitamento de 25%.

Um tema constante em quase todos esses jogos, e na temporada como um todo, é a fragilidade defensiva do time em 2023. Com a saída do volante João Gomes, vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra, a equipe ainda não conseguiu encontrar uma solução equilibrada. Vitor Pereira apostou em Gerson, contratado de volta por cerca de 90 milhões de reais, para essa função. O chileno Vidal também foi testado, mas nenhum conseguiu replicar a contribuição defensiva do jovem formado na base.

A sequência que o Flamengo tem para tentar se recuperar é, até aqui, a mais pesada da temporada. O time terá clássicos em série: enfrenta o Botafogo no sábado, 25, e depois tem o jogo da volta contra o Del Valle pela Recopa na terça, 28, no Maracanã. Em seguida, encara o Vasco, no domingo seguinte, 5 de março, e o Fluminense, na quarta, 8. Novos tropeços deverão elevar ainda mais a temperatura na Gávea e gerar novas cobranças sobre a comissão técnica.