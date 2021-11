Firmino é cortado e Tite convoca Vinicius Junior para a seleção brasileira

Vinicius Junior está convocado para os próximos dois jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Destaque do Real Madrid na temporada, ele substituirá Roberto Firmino, do Liverpool, cortado após confirmada a lesão muscular na região posterior da coxa esquerda nesta sexta-feira, 5.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Na manhã de quinta-feira, 4, Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, recebeu informações do departamento médico do Liverpool e comunicou a comissão técnica de que a lesão de Firmino o impediria de participar dos treinos e jogos da seleção nas próximas semanas.

Líder das Eliminatórias com 31 pontos em 11 jogos (10 vitórias e um empate), a seleção brasileira começa a se reunir na próxima segunda-feira, 8, em São Paulo, local do jogo contra a Colômbia na quinta-feira, 11. Cinco dias depois, o time fará sua última partida em 2021 contra a Argentina, em San Juan.

A ausência de Vinicius Junior havia sido a grande polêmica da última convocação de Tite. Na ocasião, o treinador justificou que o atacante do Real Madrid concorria por vaga nas pontas com Antony, do Ajax, e Raphinha, do Leeds United, destaques das últimas partidas do Brasil. Também estão convocados para o ataque Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madri) e Neymar (PSG).

Os convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Gabriel Chapecó (Grêmio)

Continua após a publicidade

Laterais: Emerson Royal (Tottenham), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madri)

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid) e Lucas Veríssimo (Benfica)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Gerson (Olympique de Marselha), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Coutinho (Barcelona) e Lucas Paquetá (Lyon)

Atacantes: Antony (Ajax), Vinicius Junior (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Neymar (PSG), Raphinha (Leeds United)

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!