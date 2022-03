Final do Paulista motiva queda de braço entre rivais; entenda os motivos

Palmeiras e São Paulo decidem, pelo segundo ano consecutivo, o título do Campeonato Paulista. Após triunfo tricolor na temporada passada, o clube alviverde chega à final em busca do troféu que ainda não consta no currículo vitorioso do treinador Abel Ferreira. Com melhor campanha no geral, o atual bicampeão da Libertadores tem o direito de mandar o jogo de volta em 3 de abril – porém, um show da banda Maroon 5, que será realizado no Allianz Parque no dia 5, pode tirar a decisiva partida do estádio.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A presidente palmeirense, Leila Pereira, afirmou que lutará para que a partida decisiva aconteça no Allianz Parque, enquanto Júlio Casares, mandatário são-paulino, defende que a sede seja transferida. A partida de ida acontece nesta quarta-feira, 30, no Morumbi.

Tendo em vista a realização do show no dia 5 de abril, uma terça-feira, o Palmeiras teria que ceder o estádio à montagem do evento dias antes. Desse modo, a ideia inicial era adiantar o jogo para o sábado, dia 2, o que enfrentou resistência de Casares. “Eu tenho a informação que o jogo é quarta e domingo. Não posso imaginar isso. A Federação Paulista tem dado uma demonstração de eficiência, de competência. Então, acho que o bom senso é manter os jogos quarta-feira e domingo”, disse o presidente do São Paulo.

Sem colaboração entre o mandante e os organizadores do show, a partida precisaria ser realocada. Como resposta, Leila Pereira não cogitou mudança: “Não passa pela minha cabeça a possibilidade de jogarmos essa final fora do Allianz Parque. Vamos trabalhar para que esse direito, consagrado pelo regulamento, seja respeitado”.

Assim, segundo informação do LANCE!, o Palmeiras iniciou conversas com a WTorre, empresa administradora do estádio, para manter a final domingo, no Allianz Parque. A própria Leila Pereira teria conversado com os representantes da empresa para que a montagem do show não prejudicasse o mando palmeirense.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!