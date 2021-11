Final da Sul-Americana terá casa cheia e show de Barões da Pisadinha

Dias antes da final da Conmebol Sul-Americana 2021 entre Athlético Paranaense e Red Bull Bragantino, no estádio Centenário, em Montevidéu, no próximo sábado, 20, a entidade divulgou novidades sobre a decisão entre brasileiros. Assim como na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, dia 27, o estádio terá 100% da capacidade liberada para o público. Nesta quarta-feira, 17, foi revelada a atração escolhida para o show pré-jogo: a banda brasileira de forró Barões da Pisadinha.

A final única do jogo contará com 100% da capacidade do estádio para o público. Devido ao avanço da vacinação e a queda no número de casos de COVID-19 no país ,na última terça-feira, 16, a Secretaria de Esporte do Uruguai confirmou a liberação total da capacidade do estádio para a partida. As regras sanitárias e a apresentação do comprovante de vacinação, no entanto, serão necessárias para entrar no estádio. O ingresso mais barato para a decisão custa 550 reais.

[AHORA] Las finales únicas de @CONMEBOL tendrán un aforo del 100% para el público. pic.twitter.com/2OORjL6neV — Secretaría Nacional del Deporte (@UyDeporte) November 16, 2021

Já nesta quarta, a Conmebol divulgou o show do grupo de forró brasileiro Barões da Pisadinha que embalará a final brasileira. ‘’Acostumada a dar grandes shows nas vésperas de seus eventos de elite, a CONMEBOL prepara uma grande encenação, com um grupo de enorme popularidade no Brasil, para colocar ritmo, cor e festa em uma final com alto percentual de fãs daquele país nas arquibancadas’, afirmou, nas redes sociais.

A bola rola no sábado, 20, para Athlético Paranaense e Bragantino às 17h da tarde no horário de Brasília. O time paranaense está em busca do bicampeonato, enquanto, o Bragantino chega a sua primeira final internacional.

