Final da Libertadores terá show de Anitta, ingresso caro e 100% do estádio

O clima da final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, que será disputada neste sábado, 27, já tomou Montevidéu. Rubro-negros e alviverdes lotaram os hotéis da capital uruguaia e festejam ansiosos, enquanto aguardam pelo grande momento. A partida começa às 17h (horário de Brasília) e o show de abertura no emblemático estádio Centenário terá participação da cantora brasileira Anitta, que também se apresentou na final de Lima, em 2019, vencida pelo Flamengo. A Conmebol liberou 100% da ocupação do estádio, mas o preço alto dos ingressos, que variam de 1.120 a 3.642 reais, pode impedir a lotação máxima.

Divido em quatro categorias, a entrada mais barata custa 200 dólares, cerca de 1.120 reais na cotação atual, para as arquibancadas atrás do gol, enquanto que a entrada mais cara custa 650 dólares, cerca de 3.642 reais, para os assentos nas laterais do campo, considerada setor neutro.

Com a liberação completa do estádio concedida pelo governo uruguaio, na sexta-feira, 19, a Conmebol liberou ainda outro lote de 3.500 ingressos para os setores neutros. No total, foi disponibilizado 11.700 ingressos para cada clube comercializar com seus torcedores. Até esta sexta-feira, 25, a procura de ingressos era bem maior por parte de flamenguistas.

Para entrar no estádio será necessário apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Além disso, a Conmebol divulgou a lista de objetos que não serão permitidos na entrada, entre eles mochilas, guarda-chuvas e bandeiras manuais que suspendam a medida de 2 metros de altura e 1,5 de mastro.

A expectativa das autoridades uruguaias é de que pelo menos 50.000 torcedores acompanhem a final in loco. Diversas caravanas de rubro-negros e palmeirenses já saíram principalmente de Rio de Janeiro e São Paulo rumo à Montevidéu – as cidades são separadas, respectivamente, por 2.366km e 1.924km.

Segundo reportagem do jornal El Observador, os hotéis de Montevidéu, Canelones e Moldonado, cidades vizinhas a capital, estão com 100% de capacidade de ocupação para o fim de semana do dia 27 de novembro. A hospedagem na região varia quanto ao hotel e ao pacote escolhido em agências. Em média, o custo para aluguel um apartamento no final de semana da decisão é de 4.000 reais.

A segurança em torno do estádio para garantir que não haja confronto entre torcedores é outra preocupação das autoridades. No sábado, 4.500 policiais e agentes farão a segurança de jogadores e público no Centenário e nas ruas próximas.

