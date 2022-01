Final da Copinha tem ingressos a 200 reais e aglomerações sem máscara

A decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre Palmeiras e Santos, marcada para às 10h (de Brasília), nesta terça-feira, 25, no Allianz Parque, já reúne diversas aglomerações sem máscara, item de uso obrigatório no combate à Covid-19, além da livre atuação de cambistas em todo o entorno do estádio. Logo na chegada ao local, a reportagem da PLACAR teve ofertada por torcedores a compra de ingressos ao 200 reais.

A partida que será disputada com torcida única terá 50% de capacidade disponível. Os valores disponíveis para as entradas vão de 20 a 80 reais, sendo o mais caro para o setor Oeste. Para comprar, o torcedor precisa incluir o comprovante vacinal completo ou teste de PCR realizado até 48 horas antes da partida.

As aglomerações registradas foram formadas, principalmente, na rua Palestra Itália, antiga Turiassú. Para entrar no estádio, a reportagem não teve exigida a carteira de vacinação ou exame de PCR.

Para a partida, o técnico Elder Campos, do Santos, optou pela entrada de Fernandinho na vaga de Lucas Barbosa, suspenso. Pelo Palmeiras, o treinador Paulo Victor bancou a titularidade de Endrick, de apenas 15 anos, candidato a craque da competição.

