Final da Champions tem atraso, invasão de torcida e problemas na entrada

A final da Liga dos Campeões da Europa entre Liverpool e Real Madrid, neste sábado, 28, teve um atraso de quase 40 minutos em relação ao horário previsto. No lado de fora do Stade de France, houve problemas na entrada dos torcedores e até invasão após os portões serem fechados.

De acordo com a organização do evento, logo após a chegada do ônibus com a delegação do time inglês, houve tumulto quando a multidão cercou o ônibus da equipe do Liverpool nas imediações do estádio.

Para complicar a situação, segundo relatos, os controles de segurança mais rígidos com os torcedores do Liverpool acabaram gerando enormes filas e empurra-empurra, como o que aconteceu no portão U.

Para evitar problemas e, ao mesmo tempo, não afrouxar a segurança, a organização decidiu atrasar o início da partida em 15 minutos e fez o anúncio pelo telão do estádio. O perfil oficial da Champions League nas redes sociais também anunciou o atraso inicial. Pouco depois, o telão do estádio informou que o atraso seria por questões de segurança.

Kick-off has been delayed by 15 minutes.

#UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022

Do lado de fora, houve relatos de problemas na entrada dos torcedores, com grande aglomeração na região dos portões de acesso. Nas redes sociais, diversos perfis compartilharam imagens de parte da torcida do Liverpool esperando nas imediações do estádio.

Relieved to be out of that. Police checks just beyond narrow underpasses made tighter by presence of vans unnecessarily. Crowd very patient but was becoming tense. I was there two hours and twenty minutes before kick off, like a huge number of people. Only getting in now. pic.twitter.com/ApMy9Slf8q — Simon Hughes (@Simon_Hughes__) May 28, 2022

Com portões fechados antes de a bola rolar, houve confusão. Alguns torcedores tentaram forçar a abertura dos portões, enquanto outros decidiram pular e invadir o estádio sem mostrar ingressos. A polícia precisou ser acionada e usou gás de pimenta para tentar controlar a situação.

Com a situação ainda fora de controle, o atraso ficou maior. A organização oficial informou que o apito inicial seria postergado para às 16h30 (de Brasília). Pouco depois, aumentou a previsão para 16h36 (de Brasília).

Com o aumento do atraso, os jogadores voltaram ao gramado para fazer um segundo aquecimento. Depois disso, o protocolo de abertura seguiu normalmente, com show de Camila Cabello. Por volta das 16h30, as equipes entraram em campo normalmente para a grande decisão.