Finais e viradas: Corinthians tem saldo positivo contra Galo em mata-mata

Corinthians e Atlético-MG dão o pontapé inicial do jogo das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 17, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. O confronto, que resguarda partidas marcantes no futebol brasileiro, já decidiu campeonatos e teve viradas históricas. Nas sete vezes em que se enfrentaram em mata-matas, o Corinthians conseguiu a classificação em seis delas, perdeu apenas uma vez, pelas quartas de final da Copa do Brasil em 2014.

Placar separou os confrontos. Relembre:

Quartas de final do Brasileirão de 1990 – Corinthians 2 x 1 Atlético-MG

O primeiro embate entre as equipes em mata-matas ocorreu no Pacaembu, naquele que foi o segundo da série de vitórias decisivas rumo ao título nacional naquele ano. O carrasco do Galo nojogo foi o atacante Neto, autor dos dois gols da vitória corintiana. Gérson descontou para os visitantes.

Semifinal do Brasileirão de 1994 – Corinthians 3 x 3 Atlético-MG

O jogo de ida da semifinal do Brasileiro no Mineirão foi não só recheado de emoção como emblemático, com mais de 80 mil pessoas no estádio. Em campo, o Galo derrotou o Corinthians por 3 a 2, com três gols de Reinaldo. Marcaram os gols dos alvinegros paulistas Branco e Marcelinho Carioca.

Mesmo perdendo, os gols foram providenciais para a classificação. No jogo da volta, a equipe venceu pelo placar magro de 1 a 0, com gol de Branco, e por ter feito gol fora de casa, avançou à final.

Oitavas de final da Copa do Brasil de 1997 – Corinthians 2 x 1 Atlético-MG

Sete anos depois, as equipes voltaram a se enfrentar pela Copa do Brasil. Na primeira partida, no Morumbi, os donos da casa levaram a melhor por 1 a 0, com gol de Souza. No jogo de volta, empate: 1 a 1. O Atlético-MG abriu o placar que iria para os pênaltis, mas Donizete marcou, de cabeça, para classificar os corintianos às quartas.

Continua após a publicidade

Final do Brasileirão de 1999 – Corinthians 4 x 3 Atlético-MG

Em 1999, o Corinthians conquistou o tricampeonato Brasileiro sobre o Atlético-MG em uma sequência da melhor de três jogos. Na primeira partida, o Galo venceu por 3 a 2. No segundo jogo, vitória corintiana por 2 a 0, com dois gols de Luizão. No terceiro jogo, às vésperas do Natal (dia 22 de dezembro), um 0 a 0 no placar, o suficiente para os paulistas levantarem o título.

Quartas de final da Libertadores de 2000 – Corinthians 3 x 2 Atlético-MG

O primeiro e único encontro entre as equipes na Libertadores ocorreu em 2000. O Corinthians avançou à semifinal depois de empatar em 1 a 1. Já na volta, vitória por 2 a 0, com gols de Ricardinho e Edilson Capetinha.

Quartas de final do Brasileirão de 2002 – Corinthians 8 x 3 Atlético-MG

Com direito a goleada por 6 a 2 na partida de ida, o alvinegro conquistou nova classificação sobre o Galo no Brasileirão de 2002. A equipe voltou a vencer o jogo da volta, por 2 a 1.

Quartas de final da Copa do Brasil de 2014 – Corinthians 3 x 4 Atlético-MG

A única vez em que o Corinthians não conseguiu a classificação foi na última vez em que as equipes se enfrentaram em mata-mata.

No jogo de ida, o Corinthians venceu por 2 a 0. No jogo da volta, no entanto, o Atlético-MG não apenas reverteu o placar como goleou por 4 a 1.