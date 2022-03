Finais dos estaduais definidas e Canadá na Copa: o resumo do fim de semana

Como de costume, o final de semana foi agitado no mundo da bola. Os estaduais chegam em sua reta final e foram definidas as decisões no Carioca, no Mineiro e no Paulistão. Além disso, o Grêmio saiu na frente na final do Campeonato Gaúcho, contra o Ypiranga. Já no futebol internacional, o Canadá conquistou vaga histórica para o Catar e está de volta à Copa do Mundo depois de 36 anos.

São Paulo e Palmeiras vão repetir final do Paulistão

Assim como em 2021, São Paulo e Palmeiras vão duelar pelo título do Campeonato Paulista. No sábado, o Verdão venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e confirmou a sua vaga com a melhor campanha da competição. Já o Tricolor, no domingo, bateu o Corinthians pelo mesmo placar e também garantiu presença na final. O primeiro jogo da decisão acontece na quarta-feira, no Morumbi. Já a volta será com mando de campo do Palmeiras.

Abel Ferreira renova até 2024

Logo depois de se classificar para a sua 9ª final sob comando de Abel Ferreira, o Palmeiras anunciou uma notícia esperada pela torcida: a renovação de contrato do técnico português. Com direito a vídeo especial, o clube oficializou o novo vínculo, que vale até o final de 2024.

Fla-Flu na decisão do Carioca

A decisão do Campeonato Carioca também reserva um grande clássico. Depois de o Flamengo garantir a sua vaga, foi a vez do Fluminense também confirmar a sua classificação. O Tricolor fez valer a vantagem da igualdade no placar agregado e, mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, conseguiu avançar de fase. Não faltou emoção no jogo e o gol heroico de Cano, nos acréscimos da segunda etapa, salvou o Flu. As finais acontecem quarta-feira (30/3) e no próximo sábado (02/04).

Atlético-MG e Cruzeiro voltam a decidir o Campeonato Mineiro

O clássico mineiro vai voltar a decidir o estadual depois de duas temporadas em que o Cruzeiro ficou pelo caminho. No sábado, a Raposa passou pelo Athletic Club e confirmou a sua presença na final. Já no domingo, foi a vez do Atlético-MG carimbar sua vaga sem maiores sustos, ao vencer a Caldense por 3 a 0. A decisão em jogo único acontece no próximo sábado, 2, às 16h30, no Mineirão.

Grêmio larga na frente na final do Gauchão

Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio deu passo importante na busca do seu quinto título consecutivo do estadual. No jogo de ida da final contra o Ypiranga, o Tricolor Gaúcho venceu por 1 a 0 no Colosso da Lagoa e largou em vantagem. O duelo de volta, que vale a taça do Gauchão, será disputado no próximo sábado, 2, às 16h30 na Arena do Grêmio.

Canadá na Copa do Mundo

No futebol internacional, o Canadá fez história ao golear a Jamaica por 4 a 0, nas Eliminatórias da Concacaf, e se classificar para a Copa do Mundo do Catar. Depois de 36 anos, a seleção canadense voltará a disputar um Mundial. A última e única vez que o país norte-americano disputou uma Copa foi em 1986, quando ela foi disputada no México.