Fim do primeiro turno e brasileiros na Europa: o resumo do fim de semana

O Campeonato Brasileiro de 2022 chegou na metade e o Palmeiras é o campeão simbólico do primeiro turno. O Verdão segue líder e a disputa logo abaixo está apertando – Corinthians, Fluminense e Atlético-MG seguem na perseguição. O Galo anunciou o retorno de Cuca ao comando da equipe e o Vasco não segurou Maurício Souza. O Cruzeiro segue se isolando na Série B e, fora do Brasil, as equipes europeias seguem em reta final de pré-temporada. Confira um resumo de como foi o final de semana:

Fim do primeiro turno no Brasileirão

A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro começou no sábado, 23, com uma partida frenética de seis gols – o São Paulo emendou o quarto empate seguido e cedeu o 3 a 3 no Morumbi contra o Goiás já nos acréscimos. Na manhã deste domingo, o Flamengo de Dorival Jr foi até a Ressacada e, na estreia de Vidal, a equipe Rubro-Negra virou o jogo para 2 a 1 com dois gols do atacante Pedro, colocando os cariocas no G-6. O líder da competição entrou em campo já de tarde, contra o Internacional, e o Palmeiras conseguiu administrar sua posição na tabela com a vitória por 2 a 1. Fechando o final de semana, Atlético-MG e Corinthians fizeram confronto direto valendo a vice-liderança. Melhor para os visitantes que, em cinco minutos, viraram o jogo com dois gols de Fábio Santos e venceram por 2 a 1 no Mineirão.

Cruzeiro 100% e mais líder do que nunca!

Na Série B, Cruzeiro e Bahia entraram em campo pela 20ª rodada da competição. Líder isolado e cada vez mais perto do acesso, a Raposa conseguiu manter o 100% no Mineirão e, mesmo com um jogar a menos, conseguiu vencer o Tricolor de Aço por 1 a 0 – Stênio marcou o tento da vitória.

Mercado de técnicos

A janela de transferências segue em aberto, mas quem movimentou o mercado neste final de semana foram os técnicos. Após a demissão do Turco Mohamed, o Atlético-MG confirmou neste sábado o retorno de Cuca – o treinador retorna após sete meses e tenta repetir o sucesso de outras temporadas. Na Série B, o Vasco não segurou Maurício Souza após a derrota para o lanterna Vila Nova e comunicou a demissão do treinador.

Estreia e brasileiros brilhando

Os clubes europeus chegam na reta final da pré-temporada, mas ainda neste final de semana deu tempo de viver grandes emoções e novidades em amistosos ao redor do mundo. O Manchester City venceu o Bayern de Munique por 1 a 0 com gol do estreante Haaland; O Arsenal goleou o rival Chelsea por 4 a 0 e Gabriel Jesus voltou a marcar com a camisa dos Gunners; Barcelona e Real Madrid fizeram o El Clásico nos Estados Unidos e melhor para o time culé que, além da estreia de Lewandowski, viu Raphinha anotar o golaço e decidir o confronto com 1 a 0 no placar final.

