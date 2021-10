Fim de semana terá diversos clássicos pela Europa; saiba como assistir

A temporada 2021/2022 do futebol europeu segue a todo vapor, com algumas equipes despontando como favoritas. O próximo domingo, 24, terá nada menos que cinco grandes clássicos: Barcelona x Real Madrid na Espanha, Manchester United x Liverpool na Inglaterra, Inter de Milão x Juventus na Itália, Olympique de Marselha x PSG na França, e PSV x Ajax, na Holanda. Em uma promoção especial, todos eles estarão disponíveis, gratuitamente, na plataforma de streaming Star+.

Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da Star+!

Excepcionalmente entre esta sexta-feira, 22, e o fim do domingo 24, conteúdos do pacote da ESPN e da FOX Sports e outros conteúdos exclusivos para assinantes da plataforma, como séries e filmes, estarão à disposição dos assinantes gratuitamente. A partir da segunda-feira 25 de outubro, após o término do período da promoção, o valor correspondente à assinatura mensal será cobrado para quem acessou o Star+ Acesso Livre e não optou pelo cancelamento antecipado.

Os clássicos tem caráter decisivo e terão estreças do calibre de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Mohamed Salah em campo. Confira, abaixo, os destaques, horários e canais de transmissão.

Assine PLACAR digital no app por apenas R$ 14,90/mês

Domingo 24/10

11h15 – Barcelona x Real Madrid

O clássico espanhol nunca perde a majestade. Barcelona e Real Madrid se enfrentam no Camp Nou, que poderá voltar a receber lotação máxima (99.000 torcedores) em situações distintas em LaLiga. A equipe catalã é a sétima colocada, com 15 pontos, cinco a menos que a surpreendente líder Real Sociedad, e com o técnico Ronaldo Koeman sob forte pressão, que poderia se tornar irresistível em caso de derrota diante do maior rival. O Real Madrid, por sua vez, é o vice-líder com 17 pontos e confia na ótima fase de Vinicius Junior, que brilhou no meio de semana pela Liga dos Campeões. O jogo terá transmissão da ESPN Brasil e do Star +.

Continua após a publicidade

11h45 – Ajax x PSV

O clássico holandês na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã, vale a liderança da Eredivisie. O atual bicampeão Ajax tem 21 pontos, enquanto os rivais de Endhoven estão na cola, com 20. O brasileiro Antony, em grande fase na Holanda e pela seleção brasileira, será um dos destaques da partida, que terá transmissão da ESPN e do Star +.

12h30 – Manchester United x Liverpool

Old Trafford, em Manchester, será palco do maior clássico do futebol inglês. Será o primeiro reencontro de Cristiano Ronaldo com o Liverpool desde sua volta à Inglaterra. Os visitantes chegam em melhor fase, já que o Liverpool é o vice-líder da competição, com 18 pontos, um atrás do Chelsea, e com Mohamed Salah inspirado (balançou as redes nos últimos nove jogos da equipe). O United, por sua vez, é o sexto colocado com 14 pontos. O jogo terá transmissão do Star +.

15h45 – Inter de Milão x Juventus

O Derby D’Italia. O duelo repleto de rivalidade acontece no San Siro em Milão, com ambas as equipes precisando da vitória. A atual campeã Inter ocupa a terceira colocação da Serie A com 17 pontos, sete a menos que a líder Napoli, e confia em seu ataque formado pelo bósnio Edin Dzeko (vice-artilheiro com seis gols, um a menos que Ciro Immobile, da Lazio) e pelo argentino Lautaro Martínez (cinco gols). Já a Juventus vive momento turbulento, na sétima posição, com 14 pontos. A equipe dirigida por Maximiliano Allegri confia no talento de Federico Chiesa para surpreender fora de casa. O jogo terá transmissão do Fox Sports e do Star +.

15h45 – Olympique de Marselha x Paris Saint-Germain

O jogo de maior rivalidade da França estará repleto de estrelas no Vélodrome. Os dono da casa, dirigidos por Jorge Sampaoli e com o reforço dos brasileiros Luan Peres e Gerson para a temporada, ocupam a terceira colocação, com 17 pontos. Já o líder PSG, com 27 pontos, deverá contar novamente com o trio Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. O brasileiro se recupera de lesão, mas treinou normalmente e deve encarar o rival, com quem costuma se desentender: já foi expulso diante do time de Marselha e acusou o zagueiro espanhol Álvaro González de racismo. O jogo terá transmissão do Fox Sports e do Star +.