Fim de semana tem clássicos pela Europa; saiba como assistir

A temporada 2021/2022 do futebol europeu já começa a pegar no tranco, com algumas equipes despontando como favoritas. Na Inglaterra, apenas três pontos separam o Liverpool, líder, do West Ham, sétimo colocado, enquanto na Espanha o atual campeão Atlético de Madri não empolga e na Itália o Milan parece estar mais firme na briga do que a Juventus, que marcou apenas oito pontos em seis partidas. Neste fim de semana, após uma agitada rodada da Champions League, as equipes voltam suas atenções às ligas nacionais, com alguns clássicos em destaque.

Para abrir os grandes jogos do fim de semana, no sábado, 2, às 13h (de Brasília), Torino e Juventus fazem o “Derby della Mole”, no Estádio Olímpico de Turim. Os mandantes ocupam a nona posição da liga, enquanto os visitantes a décima. Com a mesma quantidade de pontos, o jogo é de extrema importância para traçar as disputas das equipes. Sem vencer o confronto desde 2015, o Touro busca quebrar o tabu, enquanto a Juve deseja manter a boa fase recente de três vitórias consecutivas. O jogo será transmitido pela Fox Sports e Star +.

Em sequência, às 16h, o Atlético de Madri enfrenta o Barcelona no Wanda Metropolitano. Defendendo o título de La Liga, o time de Diego Simeone deseja não se distanciar da ponta do campeonato, enquanto o Barça vive instabilidade em um mau começo de temporada, com o treinador Ronald Koeman balançando no cargo. Com 14 pontos, o Atleti pode ser ultrapassado pela equipe catalã em caso de derrota, no entanto, se vencer, empurra o rival para maior crise e se distancia. A transmissão do embate é por conta da ESPN Brasil e do Star +.

No domingo, o jogo entre Liverpool e Manchester City será a trilha sonora de muitos almoços. Às 12h30, as equipes que ostentam certo domínio no futebol inglês e são atuais líder e vice-líder desta edição da Premier League se enfrentam em Anfield. Dono do melhor ataque do torneio (15 gols marcados), o time de Jurgen Klopp encara a equipe de Pep Guardiola, com a melhor defesa (um gol sofrido). Nas últimas três partidas entre os clubes, o City venceu dois, um por 4 a 0 e outro por 4 a 1, assim, para seguir na liderança da competição, os Reds precisarão voltar a vencer os Blues. O torcedor poderá assistir ao jogo pela ESPN Brasil e pelo Star +.

Mais tarde, às 15h45, a Atalanta recebe em Bergamo o Milan, pelo Campeonato Italiano. Na sétima posição da competição, a equipe mandante precisa de três pontos para não se distanciar da ponta, enquanto os visitantes ocupam a segunda posição, podendo assumir a liderança, caso o Napoli não pontue. Sensação na Itália há alguns anos, a Nerazzurri ainda não empolgou na temporada, enquanto os treinados por Stefano Pioli parecem prontos para levar o time milanês ao topo, novamente. A transmissão da partida é exclusiva do Star +.