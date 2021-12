Fim de papo: os rebaixados à Série B e os classificados à Libertadores

O Campeonato Brasileiro 2022 chegou ao fim com fortes emoções nesta quarta-feira, 9. O campeão Atlético Mineiro já havia garantido o troféu com antecedência, pondo fim a um jejum de 50 anos, o que deixou outras brigas em foco para reta final do torneio. Na rodada de encerramento, foram definidos os últimos classificados para a Libertadores — Red Bull Bragantino (fase de grupos) Fluminense e América-MG — e os dois últimos rebaixados, Grêmio e Bahia.

Na parte de cima da tabela, a glória. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza e Red Bull Bragantino, os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, disputarão a fase de grupos da Libertadores. Enquanto Fluminense e América-MG entrarão na segunda fase, conhecida popularmente como pré-Libertadores.

O Red Bull Bragantino conquistou a vaga direta à competição, em casa, após vencer o Internacional, por 1 a 0. Com isso, chegou aos 56 pontos e ficou na 6ª colocação. Também com apoio da torcida, o Fluminense bateu a lanterna (e dona da pior campanha da história do Brasileirão) Chapecoense e jogará a Libertadores 2022. O América Mineiro, dentro de casa, contra o São Paulo, venceu por 2 a 0 e jogará o torneio pela primeira vez na história.

Do lado oposto da tabela, porém, a melancolia ficou para o Grêmio e o Bahia, que se juntam a Sport e Chapecoense como rebaixados. Diante de sua torcida, o time gaúcho venceu por 4 a 3 o campeão brasileiro Atlético Mineiro e chegou aos 43 pontos. No entanto, o 17º lugar, com 43 pontos foi o máximo para os treinados por Vagner Mancini, pois o Juventude venceu o Corinthians. A equipe de Salvador enfrentou um Fortaleza, no Ceará, e abriu o placar. No entanto, não manteve o nível de atuação e sofreu a virada. Com isso, com 43 pontos e 11 vitórias, ficou na 18ª colocação.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2021